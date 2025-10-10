بیانیه خانه مطبوعات خراسان رضوی در حمایت از جایگاه خبرنگار و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، متاسفانه اتفاقی عجیب و تلخ طی ارتباط تلفنی یکی از اعضای شورای شهر و یکی از خبرنگاران فعال حوزه شهری رخ داده است که نه در شان شورای ششم شهر مشهد و نه برازنده خبرنگاران ساعی این شهر است که در همین راستا خانه مطبوعات استان بیانیه ای صادر کرد.

خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان‌رضوی، ضمن تاکید بر حفظ کرامت و احترام متقابل، حمایت کامل خود را از خبرنگاران به عنوان رکن اصلی اطلاع‌رسانی و شفافیت اعلام می‌دارد.

در عین حال، همواره به اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی تمامی فعالان حوزه رسانه و مسئولان تاکید داشته‌ است.

بدون شک پیگیری حقوقی برای طرفین محفوظ بوده و در صلاحیت دستگاه‌های مربوطه است تا ضمن بررسی دقیق و عادلانه، از اتفاقات تلخ این چنینی که زیبنده شهر امام رئوف نیست، پیشگیری شود.

به طور قطع دیالوگ سازنده، احترام متقابل و پایبندی به اصول حرفه‌ای، بهترین راهکارها برای رفع سوءتفاهم‌ها و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای و مدیریتی است.

در پایان از همه نهادها و ارگان‌های مرتبط دعوت می‌کنیم تا با همکاری و مسئولیت‌پذیری، زمینه را برای حفظ جایگاه ارزشمند خبرنگاران و ایجاد فضای سالم و حرفه‌ای فراهم آورند.

خانه مطبوعات همواره در کنار خبرنگاران خواهد بود و حمایت خود را از حقوق قانونی آنها اعلام می‌دارد.