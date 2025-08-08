حقیقت در دستان خبرنگار؛ روایتی از جانفشانی برای آگاهی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفائیان: هفدهم مرداد ماه، یادآور حماسهآفرینی و ایثارگری کسانی است که با قلم خود، روشنگری را سرلوحه کار خویش قرار دادهاند؛ روز خبرنگار، روز پاسداشت «چشم بینای جامعه» و «ترجمان دردها و امیدهای مردم». در این روز، خبرگزاری مهر با چهار تن از فعالان عرصه رسانه در خراسان رضوی، عبدالله ابراهیمی، مجتبی مهماندوست، محمد حسین محمددوست و فاطمه محمدزاده به گفتوگو نشسته است تا عمق رسالت خبرنگاری، چالشهای پیش رو و اهمیت این حرفه در جامعه امروز را جویا شود. از نقش حیاتی خبر در زندگی بشر تا مسئولیتهای خطیر خبرنگاران در جنگ نرم، این گفتگوها تصویری جامع از جایگاه خبرنگاران ارائه میدهد.
خبرنگار، متولی توسعه ارزشهای انسانی
عبدالله ابراهیمی، فعال رسانه و دانشآموخته مدیریت رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت همیشگی خبر در طول اعصار و نقشی که در پیچیدگیهای زندگی مدرن ایفا میکند، تأکید و اظهار کرد: خبرنگار متولی اصلی خبر است که میتواند با تولید اخبار متفاوت، در توسعه ارزشهای انسانی و کیفیت زندگی مؤثر باشد و تمام شئون جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
فعال رسانه و دانشآموخته مدیریت رسانه همچنین بر وظایف مهم و مسئولیت اجتماعی عظیم خبرنگار، لزوم استفاده از منابع دقیق و معتبر، تدوین دقیق اخبار با رعایت استانداردها و انتخاب لیدهای زیبا، کوتاه و امیدآفرین تأکید ورزید.
وی با اشاره به گستردگی ابزارهای ارسال خبر در دنیای امروز، ضرورت انتخاب مجرای درست و مورد توجه مخاطب را حیاتی دانست و بر اهمیت ویژه مخاطبشناسی در مدیریت خبر تأکید کرد.
ابراهیمی، خبرنگاران را به بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی فراخواند و نسبت به دور ماندن از چرخه اطلاعرسانی با تکیه بر شیوههای سنتی هشدار داد. وی همچنین از رواج خبرهای غیراستاندارد و دلنوشتههایی که تحت عنوان خبر منتشر میشوند، انتقاد کرد و خبرنگاری را یک کار تخصصی و علمی آموختنی خواند.
فعال رسانه و دانشآموخته مدیریت رسانه ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران، خواستار توجه جامعه و مسئولان به مسئله خبر و خبرنگاران و حمایت مادی و معنوی از آنان شد.
خبرنگاران؛ نگهبانان آگاهی و صدای بی تریبون جامعه
مجتبی مهماندوست، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور در گفتگو با مهر اظهار کرد: خبرنگاران نه تنها در روز خبرنگار، بلکه در تمام ایام سال، چشم بینای جامعه و ترجمان دردها و امیدهای مردم هستند.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور توجه به مسائل اصحاب رسانه را فراتر از تعارفهای مرسوم، یک دغدغه همگانی قلمداد کرد و خبر را کالایی فرهنگی و حیاتی و خبرنگاران را نگهبانان آگاهی و شاخکهای حسی و عصبی اجتماع معرفی کرد.
وی جامعه بی رسانه را غوطهور در تاریکی و نادانی توصیف کرد و بر لزوم توجه به مطالبات جدی این صنف، فراتر از پیامهای تبریک نمادین، تأکید کرد.
محمودی روز خبرنگار را فرصتی برای پاسداشت یاد شهیدانی چون «صارمی» و صدها خبرنگار شهید در سراسر جهان دانست که جان خود را بر سر آگاهی مردم نهادند.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور، خبرنگار جستجوگر را هدایتگر جامعه به سوی روشنایی از طریق تاباندن نور به تاریکخانههای باندهای زر و زور و تزویر معرفی کرد و این رسالت را مصداق بارز قداست قلم دانست.
وی در نهایت، ضمن تأکید بر نیاز به رسانههای آزاد، مستقل و عدالتخواه در امواج اخبار جعلی و جنگ روایتها، خواستار قدردانی دائمی از زحمات خبرنگاران، حمایت از مطالبات صنفی و حرفهای آنان و گرامیداشت یاد شهیدان رسانه شد.
رسالت خبرنگار؛ دقت، صداقت، تعهد و حقیقتجویی
در ادامه همچنین محمد حسین محمددوست، پیشکسوت رسانه در مشهد در گفتگو با مهر حرفه خبرنگاری را حرفهای عجین شده با دقت، صداقت و تعهد دانست و ویژگیهای کلیدی آن را توانایی تحلیل، تسلط بر نگارش حرفهای و ارتباط مؤثر با منابع خبری برشمرد.
پیشکسوت رسانه بر نقش حیاتی اطلاعرسانی و جایگاه خبرنگاران در ارتقا آگاهی عمومی تأکید کرد و برگزاری کارگاههای آموزشی را ابزاری قدرتمند برای شناخت این حرفه معرفی کرد.
وی، خبرنگاری را نبض توسعه فرهنگی جامعه خواند و تسهیلگر جریان اطلاعات و مبادلات فرهنگی و پلی میان مردم و مسئولان دانست.
محمددوست همچنین به چالش شناخت ناکافی حرفه خبرنگاری در جامعه اشاره کرد و تحقیقات، تحلیل و واکاوی عمیق مسائل را فراتر از صرف نگارش خبر دانست.
پیشکسوت رسانه به جوانان مشتاق این عرصه توصیه کرد اصول و مبانی خبرنگاری را بیاموزند و با مطالعه، شرکت در دورههای تخصصی و کارآموزی مهارت کسب کنند.
وی رسالت خبرنگاران را حقیقتجویی و آگاهیبخشی عنوان کرد و از جوانان خواست با عشق و علاقه وارد این حرفه شده و در مسیر حقیقتجویی و عدالتخواهی گام بردارند.
خبرنگاران سربازان خط مقدم جبهه جنگ نرم
فاطمه محمدزاده، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی در گفتگو با مهر اظهار کرد: خبرنگاران سربازان همیشه در صحنه هستند که سالها در جبهه جنگ نرم در حال نبردی هستند که گرچه نامرئی و خاموش است اما تلفات زیادی را به دنبال داشته و دارد.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی با تأکید بر جایگاه ویژه خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم جنگ نرم، روز خبرنگار را یادآور تلاشهای بیوقفه افرادی دانست که در شرایطی دشوار و پرچالش، حقیقت را به مردم میرسانند. امروز خبرنگاران با چالشهای بیسابقهای مانند اخبار جعلی، پروپاگاندا، جنگ روانی و عملیات تأثیرگذاری رسانهای روبهرو هستند. بنابراین، توانمندسازی حرفهای یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت ملی، سلامت افکار عمومی و اخلاق حرفهای است.
وی با اشاره به فاصله میان آموزشهای سنتی و نیازهای نوین رسانهای، بر ضرورت تحول در نظام آموزش خبرنگاری تأکید کرد: خبرنگار امروز باید بهروزترین مهارتها را در تحلیل رسانهای، مدیریت بحران، شناسایی اخبار جعلی و حتی کاربرد هوش مصنوعی در خبرنویسی داشته باشد. همچنین، اخلاق حرفهای باید بهعنوان سنگبنا در تمام دورههای آموزشی گنجانده شود تا از گزارشگری هیجانی و غیرمسئولانه جلوگیری شود.
محمدزاده ادامه داد: در شرایط بحرانی، ترسیم مرز میان شفافیت و امنیت ملی یکی از سختترین تصمیمهای یک خبرنگار است. اینجاست که سواد رسانهای پیشرفته و مهارتهای مدیریت اطلاعات به کمک میآید تا هم از حق مردم برای دانستن دفاع کند و هم منافع ملی را به خطر نیندازد.
از پیگیری مطالبات تا توانمندسازی رسانهای
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی درباره برنامههای خانه مطبوعات برای ارتقای کیفی خبرنگاران استان گفت: ما بهعنوان یک نهاد صنفی، دو مأموریت اصلی داریم، اول پیگیری جدی مطالبات معوق خبرنگاران و دوم توانمندسازی جامعه رسانهای از طریق کارگاههای تخصصی، همایشهای علمی و تعامل با مراکز آکادمیک. هدف نهایی، تبدیل خراسان رضوی به قطب پیشرو در ژورنالیسم حرفهای و مسئولانه است.
وی روز خبرنگار را فرصتی برای تقدیر از زحمات کسانی دانست که در سختترین شرایط، حامل پیام حقیقت هستند و گفت: خبرنگاران، چراغداران جامعه هستند. آنها نهتنها در میدانهای جنگ سخت، بلکه در جبهههای نامرئی جنگ نرم نیز ایستادهاند تا آگاهی را به مردم هدیه کنند. وظیفه ما قدردانی از این تلاشها و فراهم کردن بستر رشد حرفهای آنان است.
روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای بازنگری در جایگاه والای این قشر تأثیرگذار در جامعه است. مصاحبهها با فعالان رسانه، بار دیگر بر اهمیت حیاتی خبر به عنوان کالایی فرهنگی و ابزاری برای توسعه و روشنگری تأکید داشت. خبرنگاران، با تکیه بر دقت، صداقت و تعهد، چشم بیدار جامعه در دل چالشهای پیچیده امروز، از اخبار جعلی گرفته تا جنگ نرم، قرار دارند. آنان ترجمان دردها و امیدهای مردم و حافظان آگاهی هستند که گاه در هیاهوی رویدادها، صدای خودشان شنیده نمیشود. قدردانی از زحمات شبانهروزی خبرنگاران، حمایت مادی و معنوی از آنان و توجه به مطالبات صنفیشان، وظیفهای همگانی و مسئولیتی اجتماعی است تا چراغ حقیقتجویی و آگاهیبخشی همواره فروزان بماند.
