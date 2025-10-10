حجتالاسلام کنگرلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحریمهای مجدد و فشارهای خارجی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تجربه عبور از بحرانهای مشابه را دارد و امروز نیز با همراهی مردم و تدبیر مسئولان، از این مرحله عبور خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به تحریمهای جدید و فضای روانی رسانهای دشمنان اظهار داشت: دشمنی استکبار از گذشته وجود داشته و ما از سال ۵۹ که با تحریمهای آمریکا مواجه شدیم، همواره با فراز و نشیبهایی روبرو بودهایم. در سال ۹۱ نیز با وجود تحریمها، کشور با تدبیر مسئولان و همراهی مردم توانست فشارها را تحمل کرده و مسیر اداره کشور را ادامه دهد.
کنگرلو با تأکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگی ترکیبی با استکبار و صهیونیسم است، افزود: جامعه باید بداند که ما در حال جنگ هستیم،دشمن اگر جنگ نظامی را آغاز نکرده، از مسیرهای دیگر وارد شده است. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، همبستگی مردم و قدرت نظامی ایران را مشاهده کردند و اکنون به دنبال امتیازگیری هستند.
وی درباره بازگشت تحریمهای سازمان ملل و همزمانی آن با شعار مذاکره از سوی طرفهای غربی گفت: در حالی که ما در مسیر مذاکره بودیم، آنها به ما حمله کردند و اکنون نیز تحریمها را مجدداً اعمال کردهاند. با این حال، راه دیپلماسی همچنان باز است، اما ادامه آن منوط به حفظ عزت مردم ایران است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فضای ناامیدی در جامعه تصریح کرد: اتفاق خاصی رخ نداده است. دشمنان با فضای روانی و رسانهای تلاش دارند القا کنند که همه چیز از بین رفته، در حالی که اینگونه نیست،حتی نوسانات قیمت طلا نیز به مسائل جهانی مرتبط است و ارتباطی با شرایط داخلی ندارد.
کنگرلو در پایان با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط فعلی گفت: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره با عزت ایستادگی کردهاند. امروز نیز با همراهی با نظام و رهبری، از این مرحله عبور خواهیم کرد و انشاءالله شاهد شکوفایی بهتر نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود.
