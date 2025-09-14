به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه معارفه محمد بصائری ریئس دادگستری خوانسار اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران همواره در برابر دشمنی‌های مستمر سیاسی، نظامی و اجتماعی ایستادگی کرده و هر مرحله از تهدیدات را با صلابت پشت سر گذاشته است.

وی افزود: دشمنان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با تلفیق و هم‌زمان‌سازی انواع جنگ‌ها، از جمله جنگ شناختی و عملیات روانی، ملت ایران را دچار تردید و ناامیدی کنند، اما باورهای دینی و اعتقادی راسخ و تربیت نسل‌های مؤمن و فداکار در مکتب اهل بیت (ع) و تحت هدایت ولایت فقیه، سد محکمی در برابر این توطئه‌ها ایجاد کرده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: رهبری حکیم، هوشمند، بااقتدار و شجاع، دشمنان را در عرصه‌های مختلف زمین‌گیر کرده و امروز مؤلفه‌های عزت ملی و امیدآفرینی در کشور تقویت شده است. این هدایت‌ها در کنار تلاش رئیس جمهور و مسئولان، عامل استمرار اقتدار ملی است.

وی با تأکید بر اهمیت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن گفت: اولین عملیات روانی تاریخ را شیطان با القای ناامیدی آغاز کرد، اما خداوند ظرفیت و استعداد بی‌نظیر انسان را معرفی کرد. امروز نیز ملت ایران با ایثارگری، بصیرت و شجاعت در برابر فتنه‌ها و تهاجمات دشمن ایستاده و در مسیر تمدن‌سازی اسلامی گام برمی‌دارد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به وعده‌های الهی گفت: صالحان و متقین وارثان حقیقی زمین خواهند شد و این تحقق جز با اضمحلال و نابودی قطعی جبهه استکبار و صهیونیسم میسر نخواهد بود. این زمان دور نیست و ما باید با امیدآفرینی در جامعه، زمینه تحقق وعده‌های الهی را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن افزود: شیطان همواره با وسوسه و القائات در عرصه‌های مختلف، تلاش می‌کند مسیر حق را مخدوش کند. امروز دشمن با تحریم‌های فلج‌کننده می‌خواهد اقتصاد مقاومتی، که راهبرد اصلی برون‌رفت از مشکلات است، را زمین‌گیر و ناکارآمد جلوه دهد. در عرصه سیاسی نیز می‌کوشد مسئولان و تصمیم‌گیران ما را مرعوب سازد، اما سیاستمداران باید قوی، مقتدر، بصیر، زمان‌شناس و دشمن‌شناس باشند.

وی ادامه داد: نگاه همه ما باید به نقطه ثقل هدایت‌های الهی نظام یعنی مقام معظم رهبری باشد. گفتار و مواضع ایشان معیار عمل، اقدام و جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی بر اساس حکمت، عزت و مصلحت است و این رمز خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

وی تأکید کرد: عامل اصلی ناکامی و شکست دشمنان انقلاب از ابتدا تاکنون، وحدت و انسجام مقدسی بوده که به برکت هدایت‌های مقام معظم رهبری شکل گرفته است. همه باید پاسدار این انسجام باشیم و اجازه ندهیم با گفتار یا رفتار خود، خدای‌ناکرده، خدشه‌ای به این اتحاد مقدس وارد شود.

حجت‌الاسلام جعفری یادآور شد: امروز نقطه‌ثقل مؤلفه قدرت ما، اتحاد مقدس است و پاسداری از این سرمایه الهی وظیفه‌ای عمومی و گناه نابخشودنی است اگر خدشه‌دار شود. قوه قضائیه نیز در کنار دولت محترم یکی از ارکان مهم نظام است و وظیفه دارد همراهی و هم‌افزایی لازم را در همه حوزه‌ها داشته باشد.

به گفته وی: اتحاد باید در سطوح مختلف از مسئولان تا عمق جامعه تجلی یابد و هم کرامت و عزت مردم حفظ شود و هم با بهبود وضعیت کسب‌وکار، معیشت و اقتصاد، حقوق مشروع و اساسی آنان از متجاوزان و سوءاستفاده‌کنندگان داخلی و خارجی بازستانده شود. دستگاه عدلیه وظیفه دارد مقتدرانه در این مسیر ورود کند تا ایران قوی، که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، تحقق یابد و سد مستحکم نظام در برابر همه فتنه‌ها باشد.