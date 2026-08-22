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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

اجتماع مردم پارسیان در حمایت از نظام اسلامی

اجتماع مردم پارسیان در حمایت از نظام اسلامی

بندرعباس- مردم پارسیان در حمایت از نظام اسلامی‌اجتماع کرده و شعار خونخواهیِ رهبر شهید انقلاب را سر دادند.

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کد مطلب 6924354

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