حاجی بگلو: اسیدپاشی علیه رئیس شورای اسلامی درود با جدیت پیگیری می شود

موسی الرضا حاجی بگلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه اسیدپاشی علیه حسین علوی‌نسب، رئیس شورای اسلامی شهر درود از توابع شهرستان زبرخان، اقدامی تلخ، غیرانسانی و مغایر با فرهنگ اصیل مردم خراسان است و باید با جدیت از سوی مراجع انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: حادثه اسیدپاشی علیه رئیس شورای اسلامی شهر درود، اقدامی تأسف‌بار و غیرانسانی است.

وی افزود: این حادثه تلخ و غیرانسانی موجب تأسف عمیق جامعه شورایی استان شد و بی‌تردید باید ریشه‌های وقوع چنین رفتارهایی به‌صورت جدی و قاطع از سوی دستگاه‌های انتظامی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی بگلو با بیان اینکه حسین علوی‌نسب از اعضای فعال و دلسوز خانواده بزرگ شوراها در استان است، ابراز کرد: ایشان سال‌ها با صداقت، تجربه و روحیه خدمتگزاری در مسیر توسعه محلی و حل مشکلات مردم منطقه گام برداشته و چنین رفتار خشونت‌آمیزی در شأن فرهنگ والای مردم خراسان نیست.

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری سریع دستگاه‌های مسئول، عامل این حادثه شناسایی و دستگیر شده و هم‌اکنون با حضور در محل درمان ایشان پیگیر وضعیت درمانی ایشان هستیم و مراحل درمانی آقای علوی‌نسب در یکی از مراکز درمانی مشهد در حال انجام است.

وی گفت: شورای اسلامی استان خراسان رضوی پیگیر وضعیت درمانی این عضو شورا و موضوعات قضایی این حادثه تا روشن شدن همه ابعاد آن خواهد بود.