  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۶

آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ ترافیک سنگین در آزادراه‌ها

آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ ترافیک سنگین در آزادراه‌ها

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهارکرد: در آزادراه کرج – قزوین محدوده محمدیه، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه تهران – قم محدوده پارک افرا و بهشت زهرا، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است و خودروها می‌توانند با احتیاط تردد کنند.

سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز اعلام کرد: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان فارس بارش باران و در محورهای استان‌های البرز، خوزستان و اصفهان پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را مسیرهای دوآببلده (رفت و برگشت)؛ سروآباد – پاوه (گردنه تتهگنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) اعلام کرد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود را از طریق سامانه‌های پلیس راه بررسی کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ، سوخت کافی، لباس گرم و مواد غذایی را به همراه داشته باشند.

کد خبر 6687021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها