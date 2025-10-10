حجت الاسلام قمی: مکتب مقاومت، راه رسیدن به زندگی عزتمند و باطراوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، شامگاه جمعه در یادواره شهدای مقاومت ضمن تبیین جایگاه والای شهیدان در فرهنگ اسلامی، گفت: شهید و شهادت، مفهومی قدسی و آسمانی است. سخن گفتن از شهدا، نیازمند سنخیت وجودی با آنان است، شهید، زنده است و حیات وی مایه حیات جامعه مؤمنان است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و آموزه‌های مکتب امام خمینی(ره)، مقاومت را ادامه مسیر ایمان دانست و افزود: پروردگار عالمیان در قرآن فرمودند: «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموایع» استقامت در مسیر الهی، رمز پایداری و حیات جامعه است، آنان که اهل استقامت‌اند، ترسی ندارند و اندوهی به دل راه نمی‌دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهیم مکتب امام خمینی را در یک واژه خلاصه کنیم، شاید مقاومت شایسته‌ترین تعبیر باشد. مکتب امام، مکتب ایستادگی در برابر ظلم، تحقیر و سلطه است، هر جا که انسان در برابر باطل ایستاد و تسلیم نشد، در حقیقت به مکتب امام و مکتب انبیا پیوسته است.

مقاومت؛ راهی برای زندگی بهتر، نه صرفاً نبرد

حجت‌الاسلام قمی در بخش دیگری از سخنانش با رد نگاه صرفاً نظامی به مفهوم مقاومت، تأکید کرد: مقاومت، صرفاً میدان جنگ نیست؛ بلکه طراحی خداوند برای زندگی گواراست، زندگیِ کامیاب و باطراوت، بر پایه استقامت و پایداری شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که در مسیر حق پایداری کند نیز به حیات طیبه دست می‌یابد.

وی ادامه داد: گاهی تصور می‌شود مقاومت یعنی جنگ و سختی؛ در حالی‌که حقیقت مقاومت، ایستادن بر مسیر حق برای ساخت آینده‌ای بهتر است. جامعه‌ای که اهل مقاومت باشد، زندگی آبادتر و عزتمندتری خواهد داشت.

مکتب حسینی، سرچشمه مقاومت ملت‌ها

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود، با اشاره به الگوی جاودانه عاشورا، افزود:ملت امام حسین(ع) بودن یعنی کوتاه نیامدن در برابر ظلم. همان‌گونه که سیدالشهدا(ع) در برابر زور و ستم ایستاد و فرمود ما اهل تسلیم نیستیم، ما نیز اگر به این مکتب حسینی سلوک کنیم، باید اهل مقاومت باشیم. مکتب حسین(ع)، مکتب همه آزادگان جهان است.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: امروز در یک سوی میدان، رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی است که خواهان نابودی غزه و مردم مقاوم فلسطین است و در سوی دیگر، مردمی مؤمن و مجاهد که با تکیه بر ایمان خود، برای آزادی و کرامت می‌جنگند. مقاصد آنان متفاوت است، آنان که مقاومت می‌کنند، برای وصال حق و تحقق عدالت قیام کرده‌اند.

شهدا، معلمان مکتب مقاومت

قمی از شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت یاد کرد و گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مجسم مکتب مقاومت بود، وی و یارانش در خط مقدم ایستادند تا ملت‌ها طعم عزت را بچشند. توصیه می‌کنم همه جوانان، کتاب‌هایی چون قاسم اثر مرتضی سرهنگی را بخوانند. شناخت شهیدان، مقدمه شناخت مکتب مقاومت است.

وی افزود: ما مدیون شهدا هستیم؛ آنان با خون خود، راه را برای زندگی بهتر ما گشودند. مکتب مقاومت، مکتب ایستادگی، مکتب زندگی و مکتب سربلندی است.

دعوت به بازخوانی اندیشه مقاومت

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از علما، نخبگان فرهنگی و فعالان رسانه‌ای خواست تا بیش از پیش به تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت بپردازند و گفت: باید درباره مقاومت قرآن، مقاومت در مکتب اسلام ناب و مقاومت در سیره شهدا بیشتر مطالعه کنیم. این مکتب، راه جدیدی پیش پای ملت‌ها گذاشته تا زیر بار ذلت نروند. اگر جامعه‌ای به این مسیر ایمان بیاورد، به یقین، به حیات طیبه و عزت خواهد رسید.

قمی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید با مکتب مقاومت همراه شویم، زیرا این مکتب، کلید رهایی و رمز بقا است.