رفع تصرف ۶۶۰۰ مترمربع اراضی ملی در کرمانشاه

جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش تصرف غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی و به منظور صیانت از منابع ملی و مقابله با پدیده زمین‌خواری، یک فقره تصرف در پلاک موسوم به «چشمه باغ» بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه شناسایی و مورد پیگیری قانونی قرار گرفت.



وی افزود: این اقدام بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و در چارچوب اجرای احکام کیفری صورت گرفت. کارشناسان واحد حقوقی و پاسگاه حفاظت منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه با حضور در عرصه مورد نظر، ضمن اجرای حکم قضائی، نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق اقدام کردند.



رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه متصرف موظف به تحویل عرصه و رفع آثار تصرف غیرمجاز شد، تأکید کرد: هیچ‌گونه تساهل و تسامحی در برابر زمین‌خواران و متجاوزان به منابع طبیعی وجود ندارد و برخورد قانونی با اینگونه اقدامات به صورت جدی ادامه خواهد داشت.



ولی‌پور در ادامه اظهار کرد: عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی امانت نسل‌های آینده است و حفاظت از آن‌ها تکلیف همگانی به شمار می‌رود، از این رو هرگونه تخریب و تجاوز به این اراضی موجب تضییع حقوق عمومی و آسیب به محیط زیست خواهد شد.



وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم شهرستان در حفاظت از منابع طبیعی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب یا آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی می‌توانند مراتب را با شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.