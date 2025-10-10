ماجرای نقص فنی و دودگرفتگی یک اتوبوس در خیابان انقلاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پی انتشار خبری درباره خبری مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از اتوبوسهای شرکت واحد اطلاعیهای به شرح ذیل اعلام کرد:
عصر امروز، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، اتوبوس شماره ۹۱۵۲۳ در مسیر خط ۱۰۱ (غرب به شرق انقلاب، انتهای پل کالج) دچار نقص فنی و دودگرفتگی از ناحیه چرخ شد.
راننده با هوشیاری و برای پیشگیری از هرگونه آتشسوزی احتمالی، بلافاصله از کپسول اطفای حریق استفاده کرده است. خوشبختانه هیچگونه حریق، خسارت جانی یا مالی رخ نداده است. عوامل امداد نیز طبق روال در محل حضور یافته و وضعیت را بررسی کردند.
هماهنگیهای لازم انجام شده و اتوبوس برای بررسیهای فنی بیشتر به تعمیرگاه منتقل شده است.
روابطعمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان عزیز اعلام میدارد که ایمنی مسافران و ناوگان، همواره در صدر اولویتهای این شرکت قرار دارد.
نظر شما