کنترل لحظه ای شبکه اتوبوسرانی پایتخت/ مدیریت اتوبوسرانی هوشمند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ا... بهروز با بیان این که برای نخستین بار در کشور، سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت به شبکه ای مجهز شده که در هر لحظه از شبانه روز اطلاعات مربوط به وضعیت تک تک اتوبوس های فعال و غیر فعال در خطوط اتوبوسرانی در دسترس خواهد بود گفت:داده های لحظه ای ناوگان های فعال در خطوط اتوبوسرانی و نیز اتوبوس های فعال در هر خط، اتوبوس های متوقف در هر پایانه و اتوبوس هایی که در معابر شهری در حال تردد هستند ،با این سیستم در دسترس قرار می گیرند.

بهروز اظهار کرد: این سیستم به مدیریت حمل و نقل عمومی کمک می کند تا با اطلاع از نحوه پراکندگی اتوبوس ها در خطوط، سیستم را به نحوی مدیریت کند که خدمات رسانی به شهروندان هوشمندانه و در عین حال هدفمند صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: با طراحی و اجرای یک سری زیرساخت ها در شبکه اتوبوسرانی، مدیریت به صورت کارآمد عمل می کند و در واقع عنصر اصلی و کلیدی در مدیریت حمل و نقل عمومی، کار آمدی اطلاعات است.

بهروز اضافه کرد: کنترل سرفاصله در ایستگاه های مبدا و مقصد، مدیریت و زمان بندی بهینه تقاطع ها و تخصیص اولویت حرکت به اتوبوسها، از جمله ویژگی های این سیستم به شمار می آید.

وی گفت: از طریق ایجاد یک سیستم کنترل هوشمند در تقاطع ها با اولویت دادن به حمل و نقل عمومی، سرفاصله حرکت اتوبوس ها در ساعات اوج مسافر هر یک دقیقه یک بار و در سایر اوقات هر دو دقیقه یک بار تنظیم شود.

بهروز افزود: پیش بینی می شود با آغاز به کار سیستم هوشمند کنترل خطوط اتوبوسرانی، بازدهی سرویس دهی در این خطوط و جا به جایی مسافر در ناوگان اتوبوسرانی افزایش چشم گیری خواهد داشت.

به گفته وی، با این شیوه می توان تردد اتوبوس ها را به نحوی مدیریت کرد که تراکم اتوبوس در برخی خطوط و کمبود اتوبوس در خطوط دیگر را شاهد نباشیم و پراکندگی شبکه اتوبوسرانی به صورت برنامه ریزی شده مدیریت شود.

بهروز اعلام کرد: نرم افزارهای این سیستم به منظور فرماندهی خطوط اتوبوسرانی کامل شده و با این شیوه می توان از طریق سیستم GPS لحظه ای فعالیت شرکت های خصوصی اتوبوسرانی مانند تعداد اتوبوس های فعال، اتوبوس هایی که در ساعات پیک در حال سرویس دهی می باشند و نیز توقف های غیر مجاز را کنترل کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ سخت افزاری، این سیستم از طریق دستگاه های مکان یآب GPS به صورت لحظه ای عمل می کند و توانسته ایم با استفاده از شبکه GPRS، اولین سیستم GPS لحظه ای در خط 7 اتوبوس های تندرو (BRT) را راه اندازی کرده ایم که توسعه این سیستم به کل ناوگان اتوبوسرانی تهران در دست طراحی است.