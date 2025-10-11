حمله خرس به مرد عشایر در روستای دیمند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زینب موحدی نیا: روستای دیمند جایی در دل طبیعت بکر و کوهستان‌های جنوب کرمان سال‌هاست که میزبان مردمانی است که با عشایر زندگی و دامداری می‌کنند.

مردمی که در کنار زیبایی و نعمت‌های طبیعت با چالش‌های زیادی هم روبرو هستند؛ از شرایط سخت جغرافیایی گرفته تا مواجهه با حیوانات وحشی که گاه و بیگاه امنیت زندگی‌شان را تهدید می‌کند. هر چند زندگی عشایری و روستایی با طبیعت پیوندی ناگسستنی دارد، اما این پیوند گاهی به بهای خطرات جانی همراه می‌ شود.

بعداز ظهر روز جمعه ۱۸ مهرماه روستای دیمند با حادثه‌ای بسیار تلخ روبرو شد. حمله خرس به یکی از مردان عشایر که در حال چوپانی بود، نه تنها آسیب‌های جسمی شدیدی به این مرد وارد کرده، بلکه باعث نگرانی و اضطراب عمیق در دل خانواده و اهالی روستا شده است.

خانواده‌ای که حالا در شرایط سختی گرفتار شده‌اند و همسایگان و دوستانشان که نگران تکرار چنین حوادثی هستند.

این اتفاق تلخ بازتابی از مشکلاتی است که عشایر و روستاییان این مناطق با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که نیازمند توجه و پیگیری جدی مسئولان محیط زیست و نهادهای امنیتی و بهداشتی است تا بتواند امنیت و آرامش را به این مردم بازگردانند.

خانواده مصدوم امیدوارند که با حمایت مسئولان و روند درمانی مناسب، به زودی این مرد جان دوباره‌ای بگیرد و چنین حوادث ناگواری دیگر تکرار نشود.

اهالی دیمند نگران حمله خرس ها هستند

این حادثه تلخ باعث شده تا بسیاری از اهالی دیمند نگران امنیت خود و عزیزانشان باشند و خواستار توجه و حمایت بیشتر مسئولان شوند.

آنها معتقدند که باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا محیط زندگی‌شان هم امن باشد و هم بتوانند به فعالیت‌های روزمره خود بدون ترس ادامه دهند.

یکی از اعضای خانواده مرد مصدوم در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: برادرم سرش خیلی آسیب دیده و یکی از چشم‌هایش توسط خرس از حلقه بیرون آورده شده است.

وی می افزاید: خانواده ما بسیار ناراحت و نگران حال برادرم بوده و منتظر کمک و حمایت مسئولان هستند.

وی ادامه می دهد: چندین عمل برای برادرم انجام شده، اما حال وی خوب نیست.

محمد سیدی، یکی از اهالی روستای دیمند نیز درباره این اتفاق می گوید: خرس‌ها خسارت های شدیدی به مردم منطقه وارد کرده اند و اما این بار خرس وحشی به یکی از مردان ما حمله کرده که برای همه ما بسیار شوکه‌ کننده است.

چوپان دیگری که در همان منطقه زندگی می‌کند می گوید: کار ما با طبیعت و حیوانات است، اما این حادثه نشان می‌دهد که باید برای حفاظت از جان مردم و پیشگیری از این اتفاقات فکری اساسی شود.

احمد محمودی، می افزاید: این حادثه نشان داد که وضعیت امنیت ما نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارد.

وی ادامه می دهد: مسئولان باید به فکر راه‌حل باشند تا مردم بتوانند بدون ترس زندگی کنند وگرنه زندگی مان مختل می شود .

محیط زیست جیرفت: امنیت عشایر منطقه را افزایش می دهیم

رئیس محیط زیست شهرستان جیرفت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: یک کشاورز و دامدار میانسال عصر جمعه در منطقه جنگلی دیمند از توابع بخش ساردوئیه هنگام مواجهه با یک خرس به شدت از ناحیه سر و صورت مجروح شد.

محمد کمالی، می افزاید: حمله خرس به یکی از اهالی دیمند در حال بررسی است و با همکاری نهادهای مربوطه تلاش می‌کنیم شرایط امنیتی بهتری را برای عشایر و ساکنان مناطق روستایی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بعد از اطلاع از حادثه بلافاصله به بیمارستان رفتم و هماهنگی و همکاری های لازم جهت بهبود وضعیت مصدوم انجام، هزینه های درمانی مصدوم پرداخت و تا بهبودی حال کنارش هستیم.

رئیس محیط زیست جیرفت، با بیان اینکه ما این حادثه را بسیار جدی می‌گیریم و در حال بررسی موضوع هستیم، تصریح می کند: با همکاری نیروهای مربوطه و دستگاه‌های امنیتی تلاش می‌کنیم تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنیم و امنیت عشایر و ساکنان منطقه را بهبود ببخشیم.

کمالی، می گوید: با توجه به شدت جراحات و بنا به تشخیص پزشکان، مقرر شد وی برای ادامه درمان به کرمان اعزام شود و هماهنگی‌های لازم برای انتقال این فرد به کرمان انجام شده است.