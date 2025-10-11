امیر دریادار فرامرز بمانی در حاشیه نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و امداد در بلایای طبیعی (HADR) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رویداد بین‌المللی به میزبانی ایران و با ریاست مشترک جمهوری اسلامی ایران و هند برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست اظهار داشت:نشست HADR یکی از زیرمجموعه‌های کارگروه‌های تخصصی ابتکار همکاری کشورهای حوزه اقیانوس هند (IONS) است که با مشارکت فعال کشورهای عضو و ناظر برگزار شد. هدف این نشست، ارتقاای هماهنگی‌های منطقه‌ای در حوزه اقدامات امدادی، بشردوستانه و واکنش مؤثر به بلایای طبیعی بود.

وی افزود: مشارکت در این رویداد نه‌تنها به‌منظور انتقال تجربه و همکاری‌های فنی انجام می‌شود، بلکه در راستای گسترش دیپلماسی نظامی و افزایش سطح تعاملات بین‌المللی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: نیروی دریایی ایران به‌عنوان یک نیروی راهبردی، علمی، نظامی و سیاسی، همواره در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فعال است و برای ایفای نقش مؤثر در حوزه‌های گوناگون از جمله امداد در بحران‌ها، برنامه‌ریزی و اقدام عملی دارد.

دریادار بمانی با اشاره به اینکه ریاست این نشست بر عهده نیروی دریایی راهبردی و حیاتی ایران و نیروی دریایی هند بود، گفت: خوشبختانه این اجلاس با کیفیتی مطلوب و رضایت کامل شرکت‌کنندگان در حال برپایی است و سطح همکاری‌ها و تبادل نظرها، گامی مهم در تعمیق روابط میان نیروهای دریایی منطقه بود.

وی همچنین از یک اقدام ابتکاری در حاشیه این نشست خبر داد و بیان کرد: به ابتکار نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، مسابقه‌ای در زمینه آمادگی جسمانی و توان رزمی میان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد که هدف آن ارزیابی توان بدنی و انسجام عملیاتی آنان بود.

دریادار بمانی اضافه کرد: در این رقابت، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران موفق شد مقام نخست را کسب کند.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در نشست‌های تخصصی همچون HADR، نقش مؤثری در ارتقای صلح و امنیت دریایی در منطقه ایفا می‌کند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.