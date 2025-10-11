روش جدید درمان بیمار مبتلا به گرفتگی عروق در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوربهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به بیان روش جدید رفع تنگی‌های شدید و آهکی عروق کرونر به کمک دستگاه سنگ شکن صوتی داخل کرونر (IVL) پرداخت و گفت: خوشبختانه توانستیم دستگاه سنگ شکن صوتی داخل عروقی را در مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر راه‌اندازی کنیم؛ بیمار خانمی ۸۲ ساله بود که با توجه به رسوب بالای کلسیم در عروق، امکان انجام آنژیوپلاستی مقدور نبود؛ از طرفی نیز انجام عمل قلب باز به علت سن بالای بیمار با مخاطراتی روبرو بود لذا تصمیم بر آن شد تا از تکنیک جدید موجود بهره بگیریم.

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر افزود: از این پس، بخش آنژیوگرافی این مرکز مجهز به این دستگاه بوده و می‌توانیم به وسیله این دستگاه و با کمک بالن اختصاصی آن، تنگی‌های شدید آهکی (کلسیفیه) عروق را در بیماران باز کرده و سپس آنژیوپلاستی موفق و تعبیه استنت را برای این دسته از بیماران انجام دهیم.

دستگاه IVL یک فناوری پیشرفته است که امید درمان بیماران قلبی را افزایش داده و نیاز به عمل جراحی قلب باز را کاهش می‌دهد، این دستگاه به متخصصان قلب و عروق امکان می‌دهد تا با ورود به رگ‌های قلب، از طریق امواج فراصوتی، کلسیم‌های موجود در عروق را خرد کرده و موانع ورود بالن یا استنت را برطرف کنند؛ بدین ترتیب، بالن‌گذاری و استنت‌گذاری برای بیمار به‌راحتی انجام شده و نیاز به جراحی قلب باز از بین می‌رود.

این روش پیشرفته، امید تازه‌ای برای بیمارانی است که درمان گرفتگی رگ‌های قلب آن‌ها با روش‌های معمول آنژیوپلاستی و سایر روش‌های مداخله‌ای امکان‌پذیر نیست.

از مزایای این تکنیک می‌توان به کاهش چشمگیر نیاز به جراحی قلب باز، مؤثر در درمان پلاک‌های سخت، بهبود سریع‌تر بیماران پس از درمان گرفتگی عروق و کاهش عوارض جانبی در مقایسه با روش‌های تهاجمی اشاره کرد.

این دستگاه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر نصب و راه‌اندازی شده است.