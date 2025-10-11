معادن راکد آذربایجان غربی فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی استان در حوزه‌هایی همچون طلا، سنگ‌های تزئینی و مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، گفت: فعال‌سازی معادن غیرفعال و جذب سرمایه‌گذاران جدید از اولویت‌های اصلی استان است و دستگاه‌های مرتبط موظف‌ هستند موانع اداری و زیرساختی را در این مسیر برطرف کنند.

وی با اشاره به مزیت‌های منحصر به فرد استان یادآور شد: آذربایجان غربی بیشترین مرز خاکی را در بین استان‌های کشور دارد و هم مرز با سه کشور همسایه است که این ظرفیت می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه تجارت و صنعت فراهم کند.

رحمانی تأکید کرد: حقوق معادن باید به طور کامل پرداخت شود تا درآمدهای حاصل به توسعه استان و اشتغال‌زایی اختصاص یابد و از ظرفیت‌های معادن به بهترین شکل برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استفاده شود.

وی افزود: استان ظرفیت‌های بالایی در تولید، واردات و صادرات دارد و مرزها، معادن و صنایع می‌توانند چرخه اقتصاد منطقه را به خوبی فعال کنند.

در این جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت معادن فعال و راکد استان، تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و برنامه‌ریزی برای توسعه اکتشافات جدید برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های معدنی و رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید شد.

همچنین در این جلسه ۲۹ موضوع در حوزه معادن مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم اتخاذ شد.