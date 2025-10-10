به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه نشست مشترک استانداری کرمانشاه و مدیران اقتصادی استان با مسئولان وزارت دفاع و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی وابسته به این وزارتخانه برگزار شد. این نشست با هدف پیگیری تفاهم‌نامه‌های قبلی و بررسی زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی استان کرمانشاه برگزار گردید.

در این جلسه که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ غدیر، عضو هیئت‌مدیره هلدینگ معدن، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان از جمله کشاورزی، صنایع تبدیلی، پتروشیمی و معادن مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، حاضران به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری پرداختند و توافقاتی در زمینه احداث کارخانه قند سوم استان، اجرای طرح‌های کشت و صنعت، توسعه پتروشیمی و فعال‌سازی معادن مرزی حاصل شد.

همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شود تا ضمن رفع موانع اجرایی، پروژه‌های مصوب با سرعت و دقت بیشتری دنبال شوند.

در پایان نشست، حاضران بر لزوم استمرار این همکاری‌ها و تدوین نقشه‌راه مشترک برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه تأکید کردند.