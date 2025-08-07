به گزارش خبرنگار مهر، سکینه ناصری مقدم پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه ورزش با تبریک روز خبرنگار، گفت: طی سال‌های اخیر حمایت‌هایی از حوزه بانوان صورت گرفت و دختران با کسب مقام در رشته‌های مختلف نشان دادند در صورت حمایت ظرفیت حضور در میادین کشور و حتی جهان را دارند.

معاون بانوان ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ برای ورزش بانوان بسیار پربار بوده تصریح کرد: کسب مقام سوم پارالمپیک، مدال‌های متعدد در لیگ‌های کشوری علی الخصوص فوتسال از جمله مقام آوری ها بوده است. همچنین در مینی فوتبال دختران یکی از روستاهای استان جز چهار تیم اول قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: پس از سال‌ها با نگاه مثبت و حمایت مدیرکل ورزش جوانان خوزستان، فوتبال بانوان پس از سال‌ها در لیگ دسته یک و دسته دو توسط شرکت‌های استان حمایت شده و حضور پیدا کردند.

به گفته معاون بانوان ورزش و جوانان خوزستان، میزیانی رویدادهای بانوان در استان برای افزایش حضور در رویدادهای بین المللی و عضویت‌های تیم ملی برگزار شد.

ناصری مقدم افزود: سال گذشته تعداد تیم‌های ملی از ۳۵ به ۷۰ تیم افزایش پیدا کرد و دعوت شده‌ها از ۴۵ نفر به ۷۳ و عضویت در اردوهای تیم ملی از ۲۳ نفر به ۳۲ ورزشکار افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون چهار مدال در المپیاد دانش آموزی، دو مدال تنیس روی میز آسیای میانه، مدال برنز دو و میدانی را کسب شده است. همچنین اخیراً با حضور دو بانوی خوزستانی، تیم ملی فوتبال به جام ملت‌ها صعود کرد.

معاون بانوان ورزش و جوانان خوزستان گفت: در حوزه همگانی حضور و حمایت شهرداری‌ها می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.