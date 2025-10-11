به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت ارتقا سطح علمی خواهران طلبه و اقتضائات و تحقق هر چه بیشتر عدالت آموزشی، مرکز آموزشهای غیرحضوری، ادامه برگزاری برخط درس خارج فقه و دروس خارج اصول در سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ را در دستور کار خود قرار داده است.
موضوع درس خارج فقه «کتاب الطهارة و مسائل اختصاصی بانوان» است و خارج اصول با موضوع «مقدمات علم اصول» (ادامه مباحث گذشته) توسط استاد محمد باقری شاهرودی تدریس میشود.
جلسات درس خارج سال تحصیلی ۴۰۵ - ۱۴۰۴ از شنبه سوم آبان آغاز میشود و درس خارج فقه ساعت ۱۴ و درس خارج اصول ساعت ۱۵ روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار میشود.
ثبتنام در این طرح از شنبه ۱۹ مهر آغاز و تا شنبه ۲۶ مهر ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند در بازه زمانی مذکور از طریق دنبال کردن پیوند https://yosra.vuwhc.ir/rf و تکمیل کاربرگ مربوطه نسبت به ثبتنام در طرح اقدام کنند.
نظر شما