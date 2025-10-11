زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح شنبه در آیین نواختن زنگ هفته بهداشت روان در دبیرستان دخترانه آسیه روستای مال قاید با اشاره به اهمیت بهداشت روان گفت: سلامت روان امری مهم برای زندگی افراد در جوامع محسوب می‌شود و ضروری است برای ایجاد یک جامعه پویا به این موضوع در مدارس توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه هفته بهداشت روان را فرصتی مناسب برای جلوگیری از عوامل خطر آفرین جسمانی و روحی دانست و گفت: دانش آموزان و همکاران ما در مدارس لازم است توجه ویژه ای به این مقوله مهم و تاثیر گذار داشته باشند.

وی در جمع دانش آموزان با اشاره به نقش معلمان، مربیان و مشاوران در آگاهی بخشی و ارتقای سلامت روحی روانی دانش آموزان گفت: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گناوه تلاش می کند ضمن فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم برای تحصیل دانش آموزان در مدارس ، در جهت حفظ و ارتقای سلامت روان دانش آموزان گامهای موثری بردارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه ضمن تقدیر از تلاش‌ها و همکاری‌های بخش بهداشت و درمان شهرستان به منظور ترویج و گسترش سلامت در مدارس ، یادآور شد: هفته بهداشت روان سال ۱۴۰۴ از هجدهم تا بیست و چهارم مهرماه گرامی داشته می شود.