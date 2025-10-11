به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی استان برای صدور مجوزهای ویژه سرمایهگذاری خبر داد وگفت: این مجوزها به شرکتهایی تعلق خواهد گرفت که ضمن برخورداری از توان فنی و مالی مناسب، بخشی از پروژههای عمرانی نیمهتمام استان را تکمیل کنند.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند توسعه زیرساختهای عمرانی استان، اظهار داشت: اگر شرکتهایی با توان اجرایی قابل قبول، درخواست صدور مجوز خاص برای سرمایهگذاری ارائه دهند و متعهد به تکمیل بخشی از پروژههای نیمهکاره شوند، میتوانند از مزایای مجوزهای ویژه بهرهمند گردند.
ویگفت: این اقدام در راستای سیاستهای دولت مبنی بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسریع در بهرهبرداری از پروژههای عمرانی، بهویژه در حوزههای زیربنایی، گردشگری، حملونقل و خدمات شهری صورت میگیرد.
استاندار مازندران از تمامی شرکتهای توانمند دعوت کرده است تا با ارائه طرحهای پیشنهادی، در مسیر توسعه و آبادانی استان مشارکت فعال داشته باشند.
