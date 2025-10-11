  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

یونسی: مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری در مازندران صادر می‌شود

ساری- استاندار مازندران از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی استان برای صدور مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی استان برای صدور مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری خبر داد وگفت: این مجوزها به شرکت‌هایی تعلق خواهد گرفت که ضمن برخورداری از توان فنی و مالی مناسب، بخشی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان را تکمیل کنند.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان، اظهار داشت: اگر شرکت‌هایی با توان اجرایی قابل قبول، درخواست صدور مجوز خاص برای سرمایه‌گذاری ارائه دهند و متعهد به تکمیل بخشی از پروژه‌های نیمه‌کاره شوند، می‌توانند از مزایای مجوزهای ویژه بهره‌مند گردند.

وی‌گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه‌های زیربنایی، گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات شهری صورت می‌گیرد.

استاندار مازندران از تمامی شرکت‌های توانمند دعوت کرده است تا با ارائه طرح‌های پیشنهادی، در مسیر توسعه و آبادانی استان مشارکت فعال داشته باشند.

