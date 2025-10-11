شهادت ۲۰ فلسطینی دیگر و کشف پیکر ۱۳۵ شهید از زیر آوارها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پزشکی اعلام کردند که پیکرهای ۱۵۵ شهید طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شده است که از این تعداد، پیکر ۱۳۵ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند.
این منابع افزودند که ۱۹ نفر روز گذشته بر اثر تیراندازی و حملات نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده اند و یک شهروند نیز بر اثر جراحات قبلی خود به شهادت رسید.
بر اساس این گزارش، ۱۶ شهروند در اثر بمباران خانهای متعلق به خانواده غبون در جنوب شهر غزه به شهادت رسیدند. یک شهروند در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه به شهادت رسید و دو شهروند نیز در حمله ارتش اشغالگر در جنوب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که جنبش حماس و اسرائیل پس از ۴ روز مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف در شرمالشیخ، به توافقی در خصوص مرحله اول طرح آتشبس و تبادل اسرا دست یافتهاند.
مرحله اول توافق آتشبس بین حماس و اسرائیل، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر جمعه به وقت قدس اشغالی به اجرا درآمد.
پس از آتش بس صدها هزار فلسطینی به سمت شهر غزه سرازیر شدند تا با وجود ویرانیهایی که شهر متحمل شده بود، به خانهها و محل سکونت خود بازگردند،.
در همین حال، وزارت کشور غزه اعلام کرد که استقرار نیروها برای بازگرداندن نظم آغاز شده است، در حالی که تیمهای دفاع مدنی عملیات گستردهای را برای جستجوی مفقودین و بیرون کشیدن اجساد شهدا آغاز کردند.
رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت مطلق آمریکا به مدت دو سال نسلکشی فجیعی در غزه مرتکب شد که حداقل ۶۷,۲۱۱ شهید و ۱۶۹,۹۶۱ زخمی بر جای گذاشته است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. قحطی ناشی از جنگ و محاصره غز نیز جان ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.
