۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات مالکیت زمین کشاورزان

رئیس دیوان عالی کشور از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات مالکیت زمین کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور با حضور در دیوان عالی کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات پرونده‌های حقوقی حوزه زمین، صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات اراضی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی اراضی اختلافی بحث و بررسی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تشکر از رئیس و کارکنان سازمان امور اراضی کشور، مأموریت‌های این سازمان را خطیر و با اهمیت ارزیابی و بر حفظ اراضی کشاورزی و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به منظور رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین تصریح کرد: دعاوی مربوط به حد و حدود زمین کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت املاک زراعی است. با توجه به اهمیت زمین‌های کشاورزی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت کشاورزان، رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دقت و دانش حقوقی تخصصی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با زمین خواری در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و نقش سازمان امور اراضی در انجام اقدامات پیشگیرانه اضافه کرد: زمین‌خواری یکی از مسائل جدی است که علاوه بر آسیب به منابع ملی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را نیزبه همراه دارد و برای مبارزه با این مهم، همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست لازم و ضروری است.

رئیس دیوان عالی کشور صیانت از حقوق عامه به ویژه در حوزه زمین خواری، مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدام دستگاه قضایی در رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی به پرونده‌های زمین خواری نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.

گفتنی است در ابتدای این دیدار رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های حوزه امور اراضی به‌ویژه کشت موقت و اراضی موات، چالش‌ها و مشکلات بخش را با رئیس دیوان عالی کشور در میان گذاشت و ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضا خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل پرونده‌های مطروحه در این زمینه شد.

شایان ذکر است، رسیدگی به آرا واگذاری اراضی کشت موقت و اراضی موات در هیات سه نفره با حضور رئیس دیوان عالی کشور به عنوان قاضی هیئت، جلالی به عنوان نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نامدار رئیس امور اراضی به نمایندگی از وزیر جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، در این جلسه نماینده ولی فقیه در سازمان امور اراضی، سرپرست معاونت توسعه و ساماندهی امور اداری، سرپرست معاونت حفظ کاربری و یک پارچگی اراضی کشاورزی و سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی حضور داشتند.

کد خبر 6618530
مهدیه حسن نائینی

