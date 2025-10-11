وحید اسلامی مسئول پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو بغداد ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات نمایشگاه گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری مؤسسه بین‌المللی هدهد، پاویون ایران را در نخستین نمایشگاه تخصصی بازی‌های ویدئویی عراق برپا کرد و زمینه‌ساز حضور رسمی و چشمگیر کشورمان در این رویداد بین‌المللی شد.

وی ادامه داد: در این غرفه، ۹ تیم و شرکت نام‌آور ایرانی گرد هم آمده‌اند تا تازه‌ترین دستاوردها و ظرفیت‌های صنعت بازی ایران را در معرض دید مخاطبان منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دهند.

اسلامی گفت: هادی نومیری از شرکت مهوا، حسن مهدی اصل از سورناگیمز، سعید فیروزه از راشا، سیدابوالفضل شرافت از اسپادانا، علی متقی‌نژاد از بازی نگار، ابوذر صبور از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمد صبور از رسانه، مهرداد کردجوان از آنو، محمدمهدی بهفرراد از مدریک، سیداحمد شریفی از ادپلی، حسین اثنی عشری از استودیو تاد، حسین اکبری برومند و سروش عباسیان از استودیو بازی‌سازی مکعب از جمله افراد حاضر در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو بغداد ۲۰۲۵ هستند.

مسئول پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو بغداد ۲۰۲۵ گفت: شرکت‌های حاضر در این رویداد از میان فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازی‌سازان ایرانی انتخاب شده‌اند؛ مجموعه‌هایی که طی سال‌های اخیر با تولید آثار موفق و حضور در بازارهای جهانی، اعتبار ویژه‌ای برای صنعت بازی ایران به همراه آورده‌اند.

وی افزود: این نمایشگاه علاوه بر حضور فعالان ایرانی، میزبان شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی مطرح در صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز هست؛ موضوعی که فرصت تعامل، تبادل تجربه و ایجاد همکاری‌های مشترک را برای بازی‌سازان ایرانی دوچندان می‌کند.

اسلامی گفت: این حضور فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های خلاقانه و فناورانه بازی‌سازان ایرانی، توسعه همکاری‌های مشترک با فعالان صنعت در عراق و دیگر کشورهای منطقه، و همچنین گسترش بازارهای صادراتی بازی‌های ایرانی به شمار می‌رود.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حمایت از این مشارکت، بر اهمیت تعاملات فرهنگی و اقتصادی در حوزه سرگرمی دیجیتال تأکید دارد و امیدوار است این رویداد نقطه آغازی برای همکاری‌های گسترده‌تر میان ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه حاضر در صنعت بازی‌های رایانه‌ای باشد.