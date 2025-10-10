به گزارش خبرگزاری مهر، در این پاویون، ۸ تیم و شرکت معتبر ایرانی حضور یافته‌اند تا تازه‌ترین دستاوردهای صنعت بازی ایران را در معرض دید مخاطبان منطقه‌ای و جهانی قرار دهند.

شرکت‌های حاضر در این رویداد از میان فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازی‌سازان ایرانی انتخاب شده‌اند؛ مجموعه‌هایی که طی سال‌های اخیر با تولید آثار موفق و حضور در بازارهای جهانی، اعتبار ویژه‌ای برای صنعت بازی ایران به همراه آورده‌اند.

این نمایشگاه علاوه بر حضور فعالان ایرانی، میزبان شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی مطرح در صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز هست؛ موضوعی که فرصت تعامل، تبادل تجربه و ایجاد همکاری‌های مشترک را برای بازی‌سازان ایرانی دوچندان می‌کند.

این حضور، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های خلاقانه و فناورانه بازی‌سازان ایرانی، توسعه همکاری‌های مشترک با فعالان صنعت در عراق و دیگر کشورها، و همچنین گسترش بازارهای صادراتی بازی‌های ایرانی به شمار می‌رود.

براساس این خبر، همچنین سید احمد مبرقع وزیر ورزش و جوانان عراق با حضور در نمایشگاه اکسپو بغداد ۲۰۲۵ از پاویون جمهوری اسلامی ایران بازدید و بر لزوم پیگیری‌ها برای تسهیل روابط دوجانبه فرهنگی در حوزه بازی‌های دیجیتال تاکید شد.

در این دیدار وحید اسلامی نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران نیز تلاش برای ایجاد بسترهای نشر منطقه‌ای کشورهای اسلامی را ضروری دانست و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حیطه بازی سازی کشور اسلامی در صد قابل قبولی از از مصرف بازی‌های دیجیتال خود را توسط شرکت های بازی سازی منطقه متناسب با اشتراکات فرهنگی و هنجارهای اسلامی خود تامین کنند.

سید احمد مبرقع ضمن تایید نکات مطرح شده تاکید داشتند با توجه به اهمیت موضوع بازی های دیجیتال فرایندهای اجرایی سازی و تسهیل همکاری ها در حوزه بازی های رایانه ای در پرتکل های کلان فیما بین دو کشور درج شود.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حمایت از این مشارکت، بر اهمیت تعاملات فرهنگی و اقتصادی در حوزه سرگرمی دیجیتال تأکید دارد و امیدوار است این رویداد نقطه آغازی برای همکاری‌های گسترده‌تر میان ایران، عراق و دیگر کشورهای حاضر در صنعت بازی‌های رایانه‌ای باشد.