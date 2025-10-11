به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در نشست هفتم شورای راهبردی هوش مصنوعی استان اصفهان، اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر یک گزینه فناورانه نیست بلکه زیربنایی برای توسعه متوازن و عدالتمحور در استان است.
به گفته وی، ۱۰ مصوبه کلیدی که در این جلسه تصویب شد چارچوبی جامع برای پیشروی اصفهان به عنوان قطب ملی نوآوری در کاربردهای هوش مصنوعی بهویژه در عرصه سلامت و آموزش ایجاد میکند.
استاندار اصفهان با اشاره به محوریت سلامت در برنامه هوشمندسازی، از تشکیل «کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در حوزه سلامت» خبر داد و گفت: گروهی که با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و مشارکت بیمههای پایه و تکمیلی، شرکتهای خصوصی و نهادهای علمی مأمور به سازوکارسازی الگوهای کاربردی در نظام سلامت شده است.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی موظف است دورههای آموزشی هوش مصنوعی برای تمامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی برگزار کند تا بدنه درمانی استان با فناوریهای نوین آشنا شود.
جمالینژاد در ادامه از مصوبه آموزش فرآیندهای هوشمحور به شرکتهای بیمهای خبر داد و اظهار کرد: تمامی بیمههای فعال استان باید ظرف یک ماه برنامه حمایت مالی از طرحهای غربالگری سرطان سینه و کولورکتال را ارائه دهند، طرحهایی که تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و با همراهی بخش خصوصی اجرا میشوند.
استاندار یکی از نقاط تمرکز مصوبات را «یکپارچهسازی دادههای سلامت» دانست و گفت: تمام تصاویر پزشکی و دادههای بیمارستانی باید در قالب بانک اطلاعاتی جامع تجمیع شود. او افزود با توجه به برگزیده بودن پروژه یکپارچهسازی سامانه PACS (سیستم ذخیره و مشاهده تصاویر پزشکی) در اصفهان، جلسهای ویژه با حضور معاونت اقتصادی استانداری برای تعیین نحوه تأمین بودجه این طرح برگزار خواهد شد.
همه پروژههای حوزه سلامت اصفهان پیوست هوش مصنوعی داشته باشد
وی همچنین دستور داد: از این پس هرگونه پروژه تازه در حوزه سلامت بدون «پیوست هوش مصنوعی» امکان تصویب نخواهد داشت. این الزام برای جلوگیری از توسعه غیرهوشمند و تضمین پیوند فناوری با خدمات پایه سلامت است.
جمالینژاد همچنین از طراحی زیرساخت هوش مصنوعی در طرح «دستیار پزشک خانواده» خبر داد و افزود: این اقدام با هدف هدایت هوشمند بیمار به پزشک متخصص در شهرستانها انجام میشود تا عدالت سلامت در سراسر استان برقرار شود، در حوزه آموزش نیز مصوبهای مهم به تصویب رسید، بر اساس آن، ادارهکل آموزشوپرورش موظف است ظرف دو هفته فضای مناسب برای تأسیس «اولین مدرسه مبتنی بر هوش مصنوعی» را با همکاری مجمع خیرین مدرسهساز فراهم سازد تا این مدرسه در سال تحصیلی جاری آغاز به کار کند.
جمالینژاد از انتخاب رئیس پارک علم و فناوری غیاثالدین جمشید کاشانی به عنوان رئیس شورای راهبردی هوش مصنوعی استان خبر داد و افزود: مقرر شده «اجلاس ملی هوش مصنوعی، نوآوری و آینده دیجیتال» با حمایت شرکت پتروپالایش و اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شود.
استاندار در جمعبندی گفت: این بسته تصمیمات، بیانگر اراده جدی اصفهان برای قرارگیری در صف نخست تحول دیجیتال کشور است و اجرای دقیق و زمانبندیشده آن را با پایش مداوم دنبال خواهیم کرد.
نظر شما