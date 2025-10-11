  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

دو نیروگاه خورشیدی در آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید

تبریز- با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور، دو نیروگاه خورشیدی در آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی روز شنبه در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دولت وفاق در استان آذربایجان شرقی برای افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی گفت: تاکنون ۱۳۰۰۰ هزار مگاوات، مجوز نیروگاه خورشیدی در استان درخواست شده و ۳۲۰۰ مجوز هم صادر شده که ۱۳۰۰ مگاوات آن در حال اجرا است.

وی افزود: امروز ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دو خاستگاه به بهره‌برداری می‌رسد و تعداد نیروگاه‌های خورشیدی راه‌اندازی شده در دولت وفاق تا این تاریخ با ۴ خاستگاه به ۷۰ مگاوات می‌رسد.

سرمست اظهار کرد: نیروگاه‌های تالار امیر ارس و یانار آخولا مجموعاً با ۲ همت سرمایه‌گذاری به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: با پیگیری مستقیم و حمایت‌های رئیس‌جمهور محترم، نیروگاه‌های دیگر در فرصت مقرر به بهره‌برداری خواهند رسید.

