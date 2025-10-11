به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی روز شنبه در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دولت وفاق در استان آذربایجان شرقی برای افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی گفت: تاکنون ۱۳۰۰۰ هزار مگاوات، مجوز نیروگاه خورشیدی در استان درخواست شده و ۳۲۰۰ مجوز هم صادر شده که ۱۳۰۰ مگاوات آن در حال اجرا است.

وی افزود: امروز ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دو خاستگاه به بهره‌برداری می‌رسد و تعداد نیروگاه‌های خورشیدی راه‌اندازی شده در دولت وفاق تا این تاریخ با ۴ خاستگاه به ۷۰ مگاوات می‌رسد.

سرمست اظهار کرد: نیروگاه‌های تالار امیر ارس و یانار آخولا مجموعاً با ۲ همت سرمایه‌گذاری به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: با پیگیری مستقیم و حمایت‌های رئیس‌جمهور محترم، نیروگاه‌های دیگر در فرصت مقرر به بهره‌برداری خواهند رسید.