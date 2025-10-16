به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیزاده روز پنجشنبه در حاشیه سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ارس امروز در زمره مؤثرترین و راهبردی‌ترین مناطق آزاد کشور قرار دارد و نقش مهمی در تحقق زنجیره‌های تولیدی پایدار و سرمایه‌گذاری مولد ایفا می‌کند.

وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن بلافاصله پس از بازگشت به پایتخت، جلسات فوری با وزیران و مقامات ارشد اقتصادی برگزار و موضوعات مطرح‌شده در این نشست را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

وی ناکارآمدی سیاست‌های ارزی را از چالش‌های کلان اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تعارض کامل با اهداف تولید ملی هستند و باید در سطح تصمیم‌سازی کشور بازنگری شوند.