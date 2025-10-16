به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌اله حبیب‌زاده، روز پنجشنبه درسفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرفتار شدن سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در چرخه تعهدات ارزی گفت: «سیاست‌های فعلی بانک مرکزی موجب فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی مناطق آزاد شده و بازنگری فوری در این سیاست‌ها ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه منطقه آزاد ارس با ۲۵۰ واحد فعال و ۱۷۰ واحد در حال احداث صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود، افزود: تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همچون زنجیری به پای توسعه این مناطق پیچیده شده و باید با اصلاحات قانونی از تداوم این وضعیت جلوگیری شود.

حبیب‌زاده از پیگیری تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل منطقه آزاد ارس و نمایندگان اصناف و سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: در این نشست کارشناسی، موضوعات مرتبط با سیاست‌های ارزی، صادرات و واردات و موانع تولید بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه خواهد شد.