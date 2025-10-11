به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در جریان این رویداد، ره‌آوا با ارائه آخرین دستاوردهای خود و با معرفی اجزای تشکیل‌دهنده اکوسیستم مدیریت هوشمند زنجیره تامین کالاهای اساسی و فرآورده‌های کشاورزی شامل سامانه‌های ره‌آوا(مدیریت هوشمند تعاملات و تبادلات کالا)، رهران(مدیریت هوشمند ناوگان حمل‌ونقل)، رهمیتا (راهکار هوشمند برنامه‌ریزی و مدیریت تولید یکپارچه) و رهفام (راهکار هوشمند مدیریت یکپارچه مالی) میزبان بازدیدکنندگان و کارشناسان حوزه فناوری و صنایع مرتبط بود.

مدیرعامل شرکت تأمین اول ره‌آوا، کیوان توکلی دستجردی، نیز در حاشیه این نمایشگاه با تأکید بر اهمیت مدیریت زنجیره تأمین در تحقق امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: به‌منظور مدیریت و ساماندهی این بخش، سامانه‌هایی از جمله ره‌آوا طراحی و پیاده‌سازی شده است که امکان رصد معاملات زنجیره تأمین از حلقه نخست تولید تا سطح خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی را فراهم می‌سازد. این سامانه‌ با کاهش واسطه‌گری و ایجاد شفافیت، همچون نخ تسبیح اجزای مختلف زنجیره را به هم متصل کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث سامانه سپاری تابه‌حال تمرکز بخش خصوصی و دولتی بیشتر بر شفافیت معطوف بوده و به جز سامانه ره‌آوا، سایر سامانه‌ها ماهیتی مبتنی بر خوداظهاری دارند. در فرآیند خوداظهاری داده‌های به‌دست آمده نسبت به سامانه‌های معاملاتی از اعتبار نسبتاً پایین‌تری برخوردار است و در ثبت و اظهار عوامل، تاخیر زمانی مشاهده می‌شود. دولت باید ماهیت سامانه‌ها را از خوداظهاری به سامانه‌های معاملاتی تغییر دهد؛ در سامانه‌های معاملاتی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با معاملات، همزمان با انجام تراکنش‌ها، با اعتبار بالاتر و در لحظه جمع‌آوری می‌شوند و دولت را در تصمیم‌گیری‌ها و دستیابی به اهداف کلان تأمین و پایداری امنیت غذایی کشور یاری خواهد کرد.

بازدیدکنندگان از غرفه ره‌آوا ضمن آشنایی با خدمات و محصولات ارائه‌ شده، درباره نقش سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین در مدیریت هوشمند بازار اقلام اساسی به گفتگو پرداختند. همچنین وزیر محترم اقتصاد و دارایی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنعت طیور نیز با حضور در غرفه ره‌آوا، از نزدیک در جریان آخرین دستاوردها و توانمندی‌های این شرکت قرار گرفتند.

نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری کشور، امسال بار دیگر بستری برای معرفی راهکارهای نوآورانه و ایجاد ارتباطات تخصصی میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم ساخت و ره‌آوا با حضور پررنگ خود در این رویداد، گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های سازنده با سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان برداشت؛ که این تعاملات می‌تواند مسیر هم‌افزایی و همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه امنیت غذایی کشور را هموار سازد.