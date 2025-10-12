به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه زنگویی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها از برگزاری سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» با شعار «ایران عزیز من، جوان بمان» خبر داد و افزود: ترویج سیاست‌های جمعیتی، افزایش آگاهی خانواده‌ها و معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و خانواده‌های پربرکت از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی بیان کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی الگوهای موفق و الهام‌بخش در حوزه خانواده است و امید می‌رود بتواند گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و ترویج فرهنگ امید و نشاط خانوادگی در استان خراسان جنوبی باشد.

زنگویی گفت: این رویداد شامل بخش اصلی با موضوعات «خانواده‌ی پربرکت»، «رسانه‌ی امیدآفرین»، «سازمان مردم‌نهاد فرهنگ‌ساز»، «دستگاه‌های اجرایی حامی خانواده»، «شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی دوستدار خانواده» و «مدیران حمایت‌گر و نخبگان بصیر» است.

به گفته وی، «آینده در آینه‌ی قصه‌ها» ویژه قصه‌گویی با محوریت خانواده‌ی پرنشاط و جوانی جمعیت در سه رده‌ی سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، و «بوم امید، روایت فردا» ویژه مسابقه نقاشی در دو رده‌ی سنی کودکان و نوجوانان با تکنیک‌های مدادرنگی، مدادشمعی و گواش از بخش‌های جانبی رویداد است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

زنگویی ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند فرم مربوط به بخش دلخواه خود را از طریق لینک کوتاه yun.ir/۴hhtzc دریافت کرده و پس از تکمیل، آن را به همراه مشخصات فردی از طریق پیام‌رسان ایتا به آیدی @JavaniJamiat_skh ارسال کنند.