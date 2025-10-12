  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

سومین رویداد «جایزه جوانی جمعیت» در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

سومین رویداد «جایزه جوانی جمعیت» در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از برگزاری سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و ازدواج آسان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه زنگویی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها از برگزاری سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» با شعار «ایران عزیز من، جوان بمان» خبر داد و افزود: ترویج سیاست‌های جمعیتی، افزایش آگاهی خانواده‌ها و معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و خانواده‌های پربرکت از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی بیان کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی الگوهای موفق و الهام‌بخش در حوزه خانواده است و امید می‌رود بتواند گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و ترویج فرهنگ امید و نشاط خانوادگی در استان خراسان جنوبی باشد.

زنگویی گفت: این رویداد شامل بخش اصلی با موضوعات «خانواده‌ی پربرکت»، «رسانه‌ی امیدآفرین»، «سازمان مردم‌نهاد فرهنگ‌ساز»، «دستگاه‌های اجرایی حامی خانواده»، «شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی دوستدار خانواده» و «مدیران حمایت‌گر و نخبگان بصیر» است.

به گفته وی، «آینده در آینه‌ی قصه‌ها» ویژه قصه‌گویی با محوریت خانواده‌ی پرنشاط و جوانی جمعیت در سه رده‌ی سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، و «بوم امید، روایت فردا» ویژه مسابقه نقاشی در دو رده‌ی سنی کودکان و نوجوانان با تکنیک‌های مدادرنگی، مدادشمعی و گواش از بخش‌های جانبی رویداد است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

زنگویی ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند فرم مربوط به بخش دلخواه خود را از طریق لینک کوتاه yun.ir/۴hhtzc دریافت کرده و پس از تکمیل، آن را به همراه مشخصات فردی از طریق پیام‌رسان ایتا به آیدی @JavaniJamiat_skh ارسال کنند.

کد خبر 6619315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها