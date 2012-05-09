900 دانشجوی علوم پزشکی بیرجند در خوابگاه ها اسکان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دستجردی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، با اشاره به اینکه هم اکنون دانشجویان این دانشگاه در سطح استان در 10 خوابگاه دانشجویی ساکن هستند، اظهارداشت: از این تعداد دو خوابگاه خودگردان در بیرجند و قاین وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت پنج باب خوابگاه دانشجویی دختران در سطح استان، افزود: از این تعداد سه باب در بیرجند، یکی باب در فردوس و یک باب در قاین فعال است.

دستجردی سرانه فضای مفید اتاق های خوابگاهی در سطح کشور را پنج متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: در خراسان جنوبی نیز این نرم نزدیک به میانگین کشوری بوده به گونه ای که در برخی خوابگاه ها فضای اتاق هفت متر، در برخی 5.5 متر مربع و در تعدادی چهار متر مربع ثبت شده است.

احداث خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از در دست احداث بودن یک باب خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد و گفت: این خوابگاه جزء مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوده است.

وی ظرفیت این خوابگاه دانشجویی را 280 نفر برشمرد و بیان کرد: با ابلاغ به موقع اعتبارات این پروژه در اردیهشت ماه 92 به مناسبت هفته خوابگاه ها به بهره برداری خواهد رسید.

دستجردی با اشاره به اینکه با توجه به توسعه رشته های تحصلیی نیازمندی دانشجویان به امکانات رفاهی نیز بیشتر می شود، تصریح کرد: در این راستا باید احداث خوابگاه های دانشجوی ی توسط خیرین و وقف نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این راستا طبق ابلاغ جدید وزرات بهداشت، درمان و اموزش پزشکی بجای احداث خوابگاه توسط دولت، احداث توسط بخش خصوصی پیگیری می شود.

وی همچنین به تصویب احداث یک باب خوابگاه دانشجویی در سفر سوم هئیت دولت به استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به ابلاغ وزرات بهداشت مبنی بر خصوصی سازی شدن خوابگاه ها این پروژه تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

اسکان 23 دانشجو در خوابگاه متاهلین

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فعالیت خوابگاه متاهلین به منظور رفاه بیشتر دانشجویان در این استان خبر داد و گفت: هم اکنون 23 دانشجوی متاهل این دانشگاه در خوابگاه متاهلین ساکن هستند.

وی با بیان اینکه خوادبگاه ها یکی از دغدغه های اصلی خانواده در دانشگاه ها به شمار می رود، افزود: در این راستا خوابگاه های دانشجویی علوم پزشکی بیرجند با فراهم کردن امکانات مناسب و مورد نیاز دانشجویان عملکرد مثبتی داشته است.

دستجردی با اشاره به اینکه امور دانشجویی در زمینه های رفاهی، امکانات خوابگاهی، وام، تغذیه، بیمه، مشاوره و خدمات مرتبط با مسائل فرهنگی خدماتی دهی می کند، اظهارداشت: در این زمینه چهار حوزه فرهنگی، دانشجویی، مشاوره و تربیت بدنی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه هفته خوابگاه ها از 22 الی 28 اردیهشت ماه، بیان کرد: برگزاری مسابقات کتابخونی، جشن میلاد حضرت زهرا(س) و تجلیل از دانشجویان فعال در تشکل های فرهنگی و دانشجویان فعال شورای صنفی، شبی با قرآن، اردوهای خارج و داخل استان، اردوی اعزام دانشجویان به نمایشگاه کتاب تهران، بازدید از مراکز تاریخی و مذهبی استان با حضور کارشناسان میراث فرهنگی، تور گردشگری، بازدید از خوابگاه ها، اماکن و مساجد خوابگاه ها و بازدید از سلف سرویس ها از جمله برنامه های این هفته است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزاری جشنواره غذا با هدف تخلیه هیجان های دانشجویی، خلاقیت و حس مشارکت را از دیگر برنامه های این هفته دانست و یادآور شد: برگزاری نشست های پرسش و پاسخ در حزوه روانشناسی با هدف ارائه راهکارهای معنوی در مقابل مشکلات زندگی دانشجویی از دیگر برنامه های شاخص این هفته است.