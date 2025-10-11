  1. بین الملل
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

مرشایمر: ایران بعد از جنگ ۱۲روزه هوشمندتر و ماهرتر شده است

نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل از دو دلیل بازدارنده برای حمله احتمالی دوباره به ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل در گفتگویی تاکید کرد که دو دلیل اصلی را می‌توان به عنوان عوامل بازدارنده برای حمله احتمالی مجدد به ایران از سوی آمریکا و اسرائیل در نظر گرفت.

مرشایمر دراین‌باره گفت: می‌توان اینطور استدلال کرد که دو دلیل بازدارنده برای حمله دوباره به ایران وجود دارد؛ نخست اینکه ایران در نبرد گذشته ضربه سنگینی به اسرائیل وارد کرد. سامانه‌های پدافندی اسرائیلی‌ها تمام شده یا رو به اتمام بود و آمریکا هم برای کمک به اسرائیل محدودیت‌هایی دارد. علاوه بر این، همزمان با گسترش حملات موشکی و بالستیکی ایران، آنها باهوش‌تر می‌شدند.

وی افزود: تمام ارتش‌ها پس از ورود به یک جنگ، به فرآیند یادگیری نیز وارد می‌شوند و ایرانی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در مقاطع پایانی درگیری، در یافتن شکاف‌ها و رخنه‌های پدافند هوایی اسرائیل، تبحر بیشتری پیدا کردند. با این تجربه و این زرادخانه‌ موشکی که دارند، اسرائیل را در هم خواهند کوبید و یادمان نرود که اسرائیل(از لحاظ وسعت)کوچک است. این ایده که اسرائیل به ایران ضربه سختی بزند و از واکنش متقابل قسر در برود، اتفاق نخواهد افتاد.

مرشایمر اضافه کرد: دلیل دوم این است که به باور بسیاری، آمریکا جنگ ۱۲روزه را به این دلیل متوقف کرد که نشانه‌هایی از احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران دید؛ اتفاقی که با عواقب اقتصادی آن به ویژه با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد جهانی می‌تواند فاجعه‌بار باشد و کلمه «فاجعه» عمق آن را به خوبی بیان نمی‌کند.

وی تاکید کرد: اگر جای ایرانی‌ها بودم به آمریکا و اسرائیل می‌گفتم که اگر می‌خواهید «سرسخت‌بازی» در بیاورید، مشکلی نیست اما باید بدانید که من هم «سخت» بازی می‌کنم. هم کوبش موشکی بر اسرائیل، هم گزینه‌ی اخلال در تنگه هرمز روی میز است. تصور ویران کردن اقتصاد ایران بدون پرداخت هزینه خیال باطل است؛ همه هزینه خواهند داد؛ پس بهتر است از حمله پرهیز کنید.

کد خبر 6618663

    • رضا نمازی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 0
      پاسخ
      باسلام همه اقتصاد ایران به فروش نفت مشقات نفتی ختم نمیشود بلکه صادرات واردات نقش دارد ارقام کشاورزی صنعتی تراکتور ماشین آلات چرم فرش دراین جنگ دوازده بیش از یک جنگ همه جانبه درس نگرفتند ناراحتی آمریکا اسراییل از این است ایران تحریم هارا بی‌اثر کرد باجهش اقتصادی درست سنجیده در عمل کارنسجیده انجام دهند ایران نفس اقتصاد جهان را میگیرد گردش اقتصادی متوقف میشود ضرر زیان بیشتر میشود برای دنیای غرب امتحانش کنید
    • کوروش IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام مرزها باز و کمک ها به امر ثواب قاچاق همه چیز به اروپا از تمام مرزهایمان سرعت و قوت میگیرد، پایگاههای زیرزمینیمان بجای صدمتر دویست متر تا هزاران متر زیر زمین تأسیس میشود ، از منع اشاعه سلاح اتمی خارج شده و تحریمها دور زده میشود و تمام مایحتاج مردم با قاچاق وارد میشود، کشور اتمی شده و با کره شمالی همپیمان میشود ، اولین آزمایش هسته ای و سپس هزاران کلاهک اتمی ساخته شده برد موشکهایمان به 12 تا 17 هزار کیلومتر خواهد رسید، خواهید دید چه خواهد شد، حالا هی دم از حمله به ایران و تحریم بزنید.
    • GB ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      6 0
      پاسخ
      چون اونها خودشان را در حکم یک پادگان تنظیم کردند برایشان مهم نیست ،فقط و فقط اگر دوباره حرکتی کردند باید این پادگان جمع شود ،

