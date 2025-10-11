مرشایمر: ایران بعد از جنگ ۱۲روزه هوشمندتر و ماهرتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل در گفتگویی تاکید کرد که دو دلیل اصلی را می‌توان به عنوان عوامل بازدارنده برای حمله احتمالی مجدد به ایران از سوی آمریکا و اسرائیل در نظر گرفت.

مرشایمر دراین‌باره گفت: می‌توان اینطور استدلال کرد که دو دلیل بازدارنده برای حمله دوباره به ایران وجود دارد؛ نخست اینکه ایران در نبرد گذشته ضربه سنگینی به اسرائیل وارد کرد. سامانه‌های پدافندی اسرائیلی‌ها تمام شده یا رو به اتمام بود و آمریکا هم برای کمک به اسرائیل محدودیت‌هایی دارد. علاوه بر این، همزمان با گسترش حملات موشکی و بالستیکی ایران، آنها باهوش‌تر می‌شدند.

وی افزود: تمام ارتش‌ها پس از ورود به یک جنگ، به فرآیند یادگیری نیز وارد می‌شوند و ایرانی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در مقاطع پایانی درگیری، در یافتن شکاف‌ها و رخنه‌های پدافند هوایی اسرائیل، تبحر بیشتری پیدا کردند. با این تجربه و این زرادخانه‌ موشکی که دارند، اسرائیل را در هم خواهند کوبید و یادمان نرود که اسرائیل(از لحاظ وسعت)کوچک است. این ایده که اسرائیل به ایران ضربه سختی بزند و از واکنش متقابل قسر در برود، اتفاق نخواهد افتاد.

مرشایمر اضافه کرد: دلیل دوم این است که به باور بسیاری، آمریکا جنگ ۱۲روزه را به این دلیل متوقف کرد که نشانه‌هایی از احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران دید؛ اتفاقی که با عواقب اقتصادی آن به ویژه با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد جهانی می‌تواند فاجعه‌بار باشد و کلمه «فاجعه» عمق آن را به خوبی بیان نمی‌کند.

وی تاکید کرد: اگر جای ایرانی‌ها بودم به آمریکا و اسرائیل می‌گفتم که اگر می‌خواهید «سرسخت‌بازی» در بیاورید، مشکلی نیست اما باید بدانید که من هم «سخت» بازی می‌کنم. هم کوبش موشکی بر اسرائیل، هم گزینه‌ی اخلال در تنگه هرمز روی میز است. تصور ویران کردن اقتصاد ایران بدون پرداخت هزینه خیال باطل است؛ همه هزینه خواهند داد؛ پس بهتر است از حمله پرهیز کنید.