کشف ۵۸۵ کیلوگرم مواد مخدر در مرسولات پستی

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف و ضبط ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته شده به مواد مخدر از نوع شیشه در فرودگاه اصفهان توسط کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: کارکنان پلیس فرودگاه اصفهان حین پایش مرسولات پستی که آماده‌ی ارسال به یکی از کشورهای اروپایی بود، به ۴۴ بسته الیاف ارسالی مشکوک و در خصوص احتمال حمل مواد مخدر به محتوای بار و فرد ارسال کننده مظنون شدند.

وی افزود: با بهره گیری از ابزارهای تخصصی و بررسی دقیق‌تر مرسوله مذکور، مقدار ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه، کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در پی مجوز قضائی ارسال کننده مرسوله دستگیر و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.

سردار بنی اسدی فر در پایان خطاب به خانواده‌ها افزود: خطرات مواد مخدر بسیار جدی است و تاکید می‌کنیم که همواره پلیس مقتدر به صورت کاملاً قاطع با سوداگران مرگ برخورد خواهد داشت و با مشارکت همگانی حفاظت از مردم شریف ایران اسلامی و جامعه امن، از وظایف ذاتی و عاشقانه پلیس است.

