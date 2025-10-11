  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

گام بسیج اصناف برای تحقق بازار اسلامی؛ برگزاری محفل ۱۱ هزار شهید

گام بسیج اصناف برای تحقق بازار اسلامی؛ برگزاری محفل ۱۱ هزار شهید

بیرجند- رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: ۱۱ هزار شهید از اصناف و بازار در سطح کشور شناسایی شده‌اند که طرح محفل آبروی بازار برای هر یک از این شهدا، در محل کسب‌وکارشان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسن‌پور صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تجلیل از شهدای اصناف در استان، بیان کرد: ۱۱ هزار شهید از اصناف و بازار در سطح کشور شناسایی شده‌اند که سهم استان خراسان جنوبی از این آمار، ۸۸ شهید است.

وی با بیان اینکه طرح محفل آبروی بازار برای هر یک از این شهدا، در محل کسب‌وکارشان اجرا می‌شود، افزود: هدف ما ترویج فرهنگ شهادت در میان نسل جوان، حتی در مجتمع‌های تجاری است، چراکه شهدا نقطه وحدت جامعه ما هستند و جوانان به آن‌ها احترام می‌گذارند.

سردار حسن‌پور با بیان اینکه به منظور عمل به فرمایش ۱۴۰۰ ساله امام علی (ع) درباره فقه بازار، هفتمین دوره آموزشی ویژه طلاب برگزار شده است، گفت: دوره هفتم فقه بازار ماه گذشته در قم با حضور حدود ۱۸۰ طلبه فاضل برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: محتوای آموزشی این دوره‌ها، علاوه بر متون سنتی مانند لمعه و مکاسب، به مسائل روز اقتصادی مانند رمزارزها و فروش‌های دیجیتال نیز می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، ۵۰۰ تا ۶۰۰ طلبه در سراسر کشور در حال آموزش‌اند تا مقدمات تحقق بازار اسلامی را فراهم کنند، گفت: مأموریت اصلی سازمان برای سال ۱۴۰۴ و سال آینده، پیگیری جدی سه نکته اصلی مقام معظم رهبری در دیدار ۱۶ شهریور با هیئت دولت است

وی ادامه داد: اولویت‌بخشی به معیشت مردم و کنترل قیمت ۱۰ کالای اساسی که نباید افزایش قیمت داشته باشند، شکستن انحصار در واردات و تأمین اطمینان‌بخش کالای اساسی به صورت ویژه از سوی فرماندهی بسیج پیگیری می‌شود..

وی موضوع «نان» را یکی از دغدغه‌های ویژه دانست و افزود: خواستاریم دقت بیشتر دولت در عمل به وعده‌های خود به نانوایان برای ساماندهی این قشر شد.

کد خبر 6618736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها