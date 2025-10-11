به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، در پی دیداری مشترک میان ریاست دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، ریاست و معاونین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، توافقات مهمی برای توسعه ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه در حوزه معدن و همچنین استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در حوزه هوش مصنوعی حاصل شد.

در این دیدار که با حضور رضوی نژاد رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، رضایی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، رهدار رئیس بسیج اساتید استان، خسروی مسئول دانش و پژوهش و مدیر مرکز مطالعات قرارگاه قدس، خلیلی مدیر مرکز فناوری و نوآوری و مسئول دفتر بین الملل دانشگاه، میرشکار معاون بسیج علمی و پژوهشی استان و کیخا مدیر سازمان خودکفایی قرارگاه قدس برگزار شد، بر همکاری مشترک با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه تاکید شد.

برنامه تقویت و گسترش ظرفیت حوزه معدن به عنوان ظرفیت ویژه جنوب شرق با استفاده از شبکه علم و فناوری کشور

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، همکاری در «برنامه مشترک برای استفاده از شبکه علم و فناوری کشور برای تقویت و توسعه ظرفیت استان در حوزه معدن» در سیستان و بلوچستان بود.

در این نشست مقرر شد این برنامه مشترک با حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ایجاد شود و از تمامی ظرفیت‌ها، طرح‌های حمایتی و تجهیزات دو دانشگاه استفاده گردد.

همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان برای ایجاد هسته‌های علمی تاکید شده و مقرر شد یک راهبر از مرکز رشد باقرالعلوم علیه السلام برای مرکز رشد دانشگاه معرفی شود.

تمرکز بر تقویت بخش معدن استان

در این دیدار، رضوی نژاد رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با دکتر رضایی رئیس دانشگاه زاهدان بر اهمیت همکاری در دو حوزه کلیدی معدن و هوش مصنوعی توافق کرد.

به گفته وی، هدف این همکاری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای تقویت و توسعه بخش معدن است که یکی از ظرفیت‌های ویژه استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

حمایت از صنایع خلاق و خانه خلاق

در حوزه صنایع خلاق نیز تصمیماتی اتخاذ شد. در این راستا مقرر شد، دانشگاه تجهیزات و مکان فیزیکی لازم را به خانه خلاق اختصاص دهد و سازمان بسیج علمی نیز حمایت از طرح‌های مربوطه را در قالب طرح امام صادق علیه‌السلام پیگیری و اجرایی کند.

برنامه‌ریزی برای عقد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و دانشگاه سیستان و بلوچستان در تهران

در بخش پیگیری‌های آتی، مقرر شد رئیس و معاونین دانشگاه سیستان و بلوچستان در تهران حضور یابند تا جزئیات برنامه و تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با دانشگاه سیستان و بلوچستان منعقد شود.

پیگیری برای استفاده از تجهیزات فضای مجازی و ایجاد مرکز تولید محتوای دیجیتال در دانشگاه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است، دانشگاه سیستان و بلوچستان به‌عنوان دانشگاه معین نقش قابل توجهی در حل مسائل استان و توسعه زیرساخت‌ها در همسویی و متناسب با وظایف معاونت علمی بسیج را خواهد داشت.