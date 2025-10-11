  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

دستگاه‌های اجرایی برای ازدواج دانشجویی متعهد شوند

دستگاه‌های اجرایی برای ازدواج دانشجویی متعهد شوند

اصفهان -معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: دستگاه‌های اجرایی در حمایت از ازدواج دانشجویی باید تعهد و مسئولیت اجتماعی بپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در ستاد ازدواج دانشجویی اظهار کرد:ازدواج دانشجویی، فرصتی بی‌بدیل برای تحکیم بنیان خانواده، آرامش روانی و افزایش تمرکز دانشجویان بر امر خطیر علم‌آموزی است و این نهاد مقدس، در صورت همراهی با حمایت‌های منطقی و هوشمند، می‌تواند به یکی از پایدارترین و اثرگذارترین سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود:بر این اساس، تحقق این هدف ملی، تنها در سایه درک صحیح مسئولیت اجتماعی و تعامل هماهنگ تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور میسر خواهد بود.

معاون استاندار اصفهان تصریح کرد:ما مسئولیت خود را در ایجاد بسترهای قانونی، مالی و فرهنگی برای تسهیل ازدواج دانشجویی به رسمیت می‌شناسیم و متعهد می‌شویم با نگاهی فرابخشی، از موازی‌کاری پرهیز کرده و با هماهنگی کامل، منابع ملی را در این مسیر هدایت کنیم.

وی با اشاره به تعهد به همکاری و مشارکت بین‌دستگاهی گفت: هر دستگاهی باید بخشی از این بار را به دوش بگیرد تا با مشارکت در ایجاد شبکه‌های حمایت پایداری صورت گیرد.

