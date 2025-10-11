قاسمی: رانش زمین در ماسوله یک میلیارد تومان خسارت به بار آورده است

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات ۲ حادثه ماسوله اظهار کرد: روز چهارشنبه در اسد محله ماسوله، بخشی از مسیر رفت و آمد به مساحت حدود ۳۰ متر مربع دچار رانش زمین شده است.

وی با اشاره به این حادثه گفت: علت دقیق این رانش هنوز مشخص نیست، اما احتمال می‌دهیم دیوارهای محل حادثه ممکن است به صورت اصولی ساخته نشده باشند.

فرماندار فومن اضافه کرد: البته یک سری مدارک و شواهد دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد لوله‌های زیرزمینی این منطقه ممکن است باعث تشدید این رانش شده باشند.

وی ادامه داد: شریان اصلی منطقه در اثر این رانش کاملاً تخریب شده و میزان خسارت اولیه این حادثه یک میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین فرماندار فومن درباره دیگر حادثه سقوط مینی بوس به رودخانه عنوان کرد: در ساعت ۷:۳۰ غروب یک دستگاه مینی‌بوس در ورودی شهر ماسوله به دلیل نقص فنی در ترمز دستی دچار حادثه شد که سه نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند و متأسفانه یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در این حادثه به کلی از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه حوادث روز گذشته ماسوله خسارت جانی در بر نداشته است، اضافه کرد: البته یک دستگاه خودروی دنا نیز در این حادثه دچار آسیب جزئی شده است.

قاسمی با تأکید بر اینکه در ۲ حادثه حدود دو میلیارد تومان خسارت وارد آمده است، تصریح کرد: به دنبال این حادثه مسیر رفت و آمد در منطقه اسد محله به طور کامل مسدود شده و تلاش‌ها برای بازگشایی مسیر ادامه دارد.

فرماندار فومن در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای شناسایی دقیق علل حادثه و اقدامات ایمن‌سازی منطقه در دستور کار قرار دارد.