به گزارش خبرنگار مهر، سید انور رشیدی ظهر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی کردستان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد، امنیت را یکی از ارکان اساسی توسعه شهری دانست و گفت: بدون امنیت، توسعه اقتصادی و شهری محقق نخواهد شد و تعامل مستمر بین نیروی انتظامی و شهرداری به عنوان دو نهاد مرتبط با زندگی روزمره مردم، زمینهساز پایداری امنیت و تحقق توسعه پایدار در جامعه است.
وی افزود: نیروی انتظامی با تلاش شبانهروزی خود موجب ایجاد امنیت در سطح جامعه میشود و این امنیت برای رشد و پیشرفت هر جامعهای ضروری است و بر همین اساس، هرچه ارتباط نیروی انتظامی و مدیریت شهری قویتر باشد، امنیت در جامعه پایدارتر خواهد بود.
هوشمندسازی سنندج، گامی مؤثر برای بهبود امنیت و ترافیک شهری
شهردار سنندج در ادامه با اشاره به برنامههای جدید شهرداری برای توسعه زیرساختها، گفت: یکی از پروژههای مهم ما در راستای توسعه شهری، حرکت به سمت هوشمندسازی شهر است و با نصب دوربینهای ترافیکی و ایجاد سیستمهای هوشمند شهری، هدف ما این است که سنندج به یکی از شهرهای ایمنتر و هوشمندتر تبدیل شود.
وی همچنین از اقدامات شهرداری در رفع مشکلات ترافیکی و بهبود وضعیت معابر شهری یاد کرد و خواستار همکاری هرچه بیشتر نیروی انتظامی در این حوزه شد و گفت: حل مشکلات ترافیکی به ویژه در هسته مرکزی شهر نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری مستمر با راهور است تا بتوانیم وضعیت ترافیکی را بهبود بخشیم.
شهرداری سنندج بهعنوان ویترین خدمات نظام و دولت در شهر
شهردار سنندج همچنین با اشاره به نقش برجسته نیروی انتظامی در تأمین امنیت در کشور، گفت: نیروی انتظامی ویترین تحقق امنیت در کشور است و شهرداری نیز ویترین خدمات نظام و دولت در سطح شهر محسوب میشود.
وی افزود: خدماتی که شهرداری به شهروندان ارائه میدهد، در واقع نمایانگر خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم است.
رشیدی تأکید کرد: شهرداری در بسیاری از حوزهها که خارج از وظایف اصلی خود بوده، وارد شده است تا کارهای زمینمانده را انجام دهد و به توسعه شهری سرعت بخشد.
وی همچنین به کمبودهایی که هنوز در سطح شهر وجود دارد اشاره کرد و گفت: علیرغم تمام تلاشها و اقدامات انجام شده، امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم و رضایتمندی بیشتری ایجاد کنیم.
شهردار سنندج در پایان سخنان خود به قانونمداری و نظم اجتماعی مردم این شهر اشاره کرد و افزود: مردم سنندج بهعنوان یکی از الگوهای قانونمداری در کشور شناخته میشوند و شهرداری و شورا همواره در تلاش هستند تا خدمات خود را با بالاترین کیفیت به شهروندان ارائه دهند.
نظر شما