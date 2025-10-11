  1. جامعه
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران از انجام ۲۱ عملیات امدادی توسط نیروهای عملیاتی این جمعیت در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: در این مدت در مجموع ۲۱ حادثه در سطح استان تهران ثبت و توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر رسیدگی شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۶ مورد حوادث ترافیکی، ۲ مورد فوریت پزشکی، ۸ مراجعه حضوری، ۲ تجمعات انبوه و ۳ مورد حادثه در حوزه کوهستان گزارش شده است.

رضایی اعلام کرد: در جریان این حوادث، در مجموع ۹۷ نفر حادثه‌دیده شناسایی شدند که از این میان ۸۸ نفر مصدوم بودند، که برای ۵۳ نفر خدمات سرپایی ارائه شده است.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران همچنین از انتقال ۱۲ مصدوم به مراکز درمانی خبر داد و گفت: در اجرای این عملیات‌ها، ۳۳ تیم عملیاتی با ۱۵۶ نیروی امدادی مشارکت داشتند.

به گفته وی برای پشتیبانی از عملیات‌های امدادونجات ۱۲ دستگاه آمبولانس و ۶ دستگاه خودروی عملیاتی به‌کارگیری شده است.

