به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری گفت: عوامل برنامه محفل ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۴ با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی استان بوشهر، در مرکز استان حضور پیدا کردند و روند سوژه‌یابی فصل جدید این برنامه را آغاز کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: در این دو روز، بیش از ۵۰ سوژه قرآنی از سراسر استان در رشته‌های قرائت، حفظ، تواشیح، هم‌خوانی و سوژه‌های محتوایی مورد بررسی و مصاحبه حضوری قرار گرفتند.

وی هدف از این حضور را معرفی استعدادهای قرآنی بوشهر در سطح ملی و ایجاد فرصت برای حضور آنان در فصل چهارم برنامه محفل عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به تنوع سنی و جنسیتی شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در این دوره از مصاحبه‌ها، افراد از گروه‌های سنی مختلف از نوجوان تا میانسال حضور داشتند و بانوان و آقایان هر دو در رشته‌های گوناگون قرآنی به رقابت پرداختند.

حجت‌الاسلام قادری در پایان با تقدیر از همکاری فعالان قرآنی استان گفت: حضور برنامه‌های تأثیرگذاری مانند «محفل» در بوشهر، انگیزه‌ای مضاعف برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای قرآنی ایجاد می‌کند و امیدواریم در فصل چهارم این برنامه، شاهد حضور پررنگ‌تر قاریان و حافظان استان بوشهر باشیم.