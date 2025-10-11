به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی نقوی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در لنگرود با تاکید بر جایگاه والای کشاورزی در استان گیلان، گفت: کشاورزی ریشه در زندگی مردم استان دارد و کشاورزی به عنوان حلالترین و بافضیلتترین مال شناخته شده است که باید با برنامهریزیهای ملی زمینه حفظ و توسعه آن فراهم شود.
وی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیگیر مطالبات کشاورزان هستند، اظهار داشت: کمتر خانوادهای در گیلان یافت میشود که ریشه در کشاورزی نداشته باشد و این افتخاری بزرگ است که نسل به نسل انتقال یافته است.
امام جمعه لنگرود با اشاره به مشکلات کوچک شدن زمینهای کشاورزی، تصریح کرد: کوچک شدن قطعات کشاورزی و کاهش صرفه اقتصادی موجب شده نسلهای جدید رغبت کمتری به کشاورزی داشته باشند که این موضوع نیازمند تصمیمات ملی و برنامهریزی دقیق است.
نقوی افزود: در برخی استانها کشاورزی به دلیل وجود زمینهای بزرگ و سرمایهگذاری اقتصادی رونق دارد، اما در استان گیلان به دلیل خرد شدن زمینها و نبود صرفه اقتصادی، کشاورزان حتی توقع دارند امور ابتدایی مانند لایروبی نهرها نیز توسط دولت انجام شود.
وی درباره قیمت محصولات کشاورزی گفت: اگرچه قیمت برنج افزایش یافته اما همچنان کفاف هزینهها را نمیدهد؛ بهطور مثال قیمت لوبیا بیش از دو برابر برنج است که نشاندهنده مشکلات اساسی در کشاورزی منطقه است.
امام جمعه لنگرود با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دوم اظهار داشت: متأسفانه کشاورزان در شهرستان عمدتاً تنها به کشت برنج اکتفا کردهاند در حالی که با آموزشهای علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتوان درآمد کشاورزان را افزایش داد و بهرهوری را ارتقا داد.
