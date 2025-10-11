گلشن: ۹۳ درصد از مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های شاخص کشاورزی در این شهرستان گفت: این شهرستان به درستی به‌عنوان شهر چای، ابریشم و برنج شناخته می‌شود و در هر سه حوزه، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین باغات فعال چای کشور در لنگرود قرار دارد، افزود: امسال با حمایت دولت، ۹۳ درصد مطالبات چای‌کاران لنگرود معادل ۳۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد مطالبات پرداخت شده بود.

گلشن یکی از دلایل بهبود وضعیت پرداخت‌ها را سیاست‌های نظارتی بر کارخانه‌داران چای دانست و گفت: کارخانه‌هایی که در سال گذشته در پرداخت مطالبات بدسابقه بودند، امسال اجازه فروش برگ سبز چای دریافت نکردند. این اقدام با همراهی دادستانی صورت گرفت و نقش مؤثری در انتظام بازار چای داشت.

لنگرود، نخستین تولیدکننده ابریشم کشور

فرماندار لنگرود در ادامه از کاهش ۱۳ درصدی توزیع جعبه‌های تخم نوغان نسبت به سال گذشته خبر داد، اما تأکید کرد: «به رغم این کاهش توزیع تخم نوغان لنگرود همچنان با تولید ۱۳۰ تُن پیله‌تر، رتبه نخست تولید ابریشم کشور را دارد.

وی خواستار حمایت‌های اعتباری و تسهیلاتی از نوغانداران شد و گفت: اگر تسهیلات کم‌بهره‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از منابعی مانند بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان یا بانک‌ها به نوغانداران اختصاص یابد، قطعاً در افزایش و پایداری این شغل سنتی و درآمدزا مؤثر خواهد بود.

گلشن درباره وضعیت تولید برنج نیز اظهار داشت: امسال تولید برنج شهرستان به حدود ۲۵ هزار تُن رسید که نسبت به سال گذشته، ۱۰ درصد رشد داشته است با توجه به قرارگیری لنگرود در انتهای آبخور سد سفیدرود و تجربه مکرر تنش آبی در سال‌های اخیر، این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی، فرمانداری، شوراها و شهرداری‌ها در حوزه‌هایی مانند سردهنه سازی، مدیریت منابع آبی و لایروبی بوده است.

وی از بهره‌برداری پروژه لاینینگ (بتنی‌سازی انهار کشاورزی) در منطقه کیاکلایه به طول ۲ کیلومتر خبر داد و خواستار ادامه این پروژه در سایر نقاط دارای بحران آبی شد.

افزایش اعتبارات کشاورزی از ۲.۳ به ۹.۶ میلیارد تومان

فرماندار لنگرود با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتبارات کشاورزی از رقم اولیه ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که نشان از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی دارد.

وی افزود: گاهی با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان مشکل پمپاژ یک روستا را حل کرد و صدها هکتار شالیزار را از بحران نجات داد.

فرماندار لنگرود با اشاره به پایین‌بودن سرانه آرد شهرستان نسبت به شهرستان‌های هم‌جوار گفت: بارها موضوع با سازمان غله و مسئولان استانی مطرح شده، اما هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده‌ایم. این سرانه باید متناسب با جمعیت و نیاز شهرستان اصلاح شود.

وی درباره تنظیم بازار مرغ نیز افزود: زنجیره تأمین مرغ توسط برخی شرکت‌ها به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و با ارسال نیمی از سهمیه، مابقی نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی و با قیمت بالاتر تأمین می‌شود که این مسأله گاه باعث افزایش قیمت و نارضایتی مردم می‌شود.

گلشن با اشاره به اعتبارات تبصره ۱۸ گفت: شهرستان لنگرود تنها توانسته سه پروژه را در نیمه نخست امسال جذب کند که دو پروژه مربوط به جهاد کشاورزی بوده است. ما اکنون ۱۵ پرونده کامل آماده معرفی داریم.درخواست ما این است که منابعی که سایر شهرستان‌ها نتوانستند جذب کنند، به لنگرود اختصاص یابد.

فرماندار در پایان به موضوع رفع تداخل اراضی در مناطق چاپ و چمخاله اشاره کرد و گفت: در سفر قبلی به شهرستان وعده شده بود که جلسات رفع تداخل تا پایان شهریور برگزار شود لذا امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود تا مراجعات مردمی در این حوزه کاهش یابد.