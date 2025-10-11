دمای هوا در غرب اصفهان به زیر صفر رسید

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر بوئین میاندشت در غرب اصفهان با ثبت دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است، اظهار کرد: از امروز روند کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان و خطر سرمازدگی محصولات باغی و کشاورزی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای پنج روز آینده جوی پایدار در سطح استان مستقر بوده و آسمان صاف گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، خور و بیابانک در شمال شرق استان اصفهان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین تقطه استان است.