به گزارش خبرنگار مهر، آذین صبوری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برای حفظ سلامتی و کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی در افراد شاغل، باید نوعی از الگوی غذایی انتخاب شود که بر مصرف سبزیها، میوهها و غلات سبوسدار تأکید کند.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه شبکه بهداشت و درمان دیلم افزود: مصرف بیشتر سبزیها در وعدههای اصلی و میان وعدهها، تولید سروتونین مغز را افزایش داده و به کاهش استرس کمک میکند.
این کارشناس اظهار کرد: زغالاخته، طالبی، زالزالک، گوجهفرنگی، فلفل قرمز، سیر جز میوهها و سبزیهای دوستدار قلب شناختهشدهاند که توصیه میشود در برنامه غذایی روزانه گنجانده شوند.
کارشناس واحد تغذیه جامعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اضافه کرد: با توجه به اینکه تداوم کار نشسته و بدون تحرک عامل مؤثری در اضافهوزن و چاقی است، کارمندان باید مصرف انواع کیک، کلوچه، بیسکوییتهای تهیهشده از آرد سفید و شکر افزوده را کاهش داده و از نان و غلات کامل و سبوسدار استفاده کنند.
صبوری ضمن اشاره به اینکه اضافهوزن و چاقی از عواقب پشتمیزنشینی و کمتحرکی در محیطهای کاری است که عامل مهمی در بروز بیماریهای قلبی است، گفت: توصیه میشود کارمندان مصرف زیاد نوشیدنیهای کافئین دار (قهوه و چای) را تا حد امکان با آب ساده و آبمیوههای طبیعی جایگزین کنند.
وی عنوان کرد: همچنین این الگوی غذایی باید حاوی محصولات لبنی کمچرب، پروتئینهای گیاهی یا پروتئینهای حیوانی کمچرب، ماهی، روغنهای گیاهی غیرگرمسیری و آجیل بدون نمک باشد.
صبوری یادآور شد: مصرف یک لیوان شیر کمچرب همراه با ۲ عدد خرما قبل از خواب در بهبود خواب کارمندان بسیار مؤثر است و روزانه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه از وقت خود را به فعالیت بدنی اختصاص دهند.
