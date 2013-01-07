به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو کاوهای پرفشاری خون، افزایش چربیهای خون، بیماری دیابت، اضافه وزن، چاقی و کمتحرکی را از عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی برشمرد و گفت: با تغذیه مناسب و متعادل می توان از بسیاری از این عوامل خطر پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه چربیهایی که خطر ابتلا به بیماری قلبی را بیشتر می کند شامل روغنهای نباتی جامد و چربیهای حیوانی از جمله پیه، دنبه و کره است، ادامه داد: چربیهای حیوانی، همچنین در مواد غذایی مانند گوشت، دل، جگر، قلوه، مغز، کلهپاچه، سرشیر، خامه، شیر، ماست و پنیر پرچرب وجود دارند.
وی با بیان اینکه کمتر نمک بخورید، اضافه کرد: مصرف کمتر نمک احتمال ابتلا به افزایش فشارخون را کاهش میدهد چراکه افزایش فشار خون از مهمترین عوامل ابتلا به بیماریهای قلبی است.
وی بیان کرد: بدن به نمک به مقدار کم نیاز دارد اما بیشتر ما بیش از مقدار مورد نیاز آن را مصرف میکنیم.
وی ادامه داد: نمک از راههای اضافه کردن به هنگام پخت، سرسفره و موجود در انواع چاشنیها و محصولات غذایی آماده و کنسروی به بدن ما میرسد بنابراین از افزودن نمک به غذا در سر سفره اجتناب کنید.
افزایش وزن و چاقی از عوامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی است
این کارشناس تغذیه توصیه کرد: کالری دریافتی خود را کاهش دهید چراکه دریافت بیش از حد نیاز موجب چاقی میشود و افزایش وزن و چاقی از عوامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی است.
وی تاکید کرد: مصرف غذاها، نوشیدنیها، شیرینیها و تنقلاتی را که دارای کالری زیادی هستند باید کاهش داد و با فعالیت بدنی منظم و روزانه، وزن خود را در محدوده طبیعی نگه داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه فیبر (الیاف گیاهی) بیشتری مصرف کنید، اظهار کرد: فیبرها در میوهها، سبزیها و دانهکامل غلات و حبوبات وجود دارند، مصرف این مواد غذایی خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را کاهش میدهد.
وی گفت: برای دریافت بیشتر فیبر، مصرف میوهها و سبزیها را افزایش دهید، حبوبات را در برنامه غذایی خود بگنجانید و از نانهای سبوسدار استفاده کنید.
کاوه ای گفت: مصرف چربیهای اشباع موجود در پیه، دنبه، کره، چربی گوشت و مرغ و روغنهای نباتی جامد را در برنامه غذایی روزانه خود کاهش دهید.
وی بیان کرد: از روغنهای غیراشباع(مایع) مانند روغنهای زیتون، کانولا، آفتابگردان، ذرت، سویا و پنبهدانه استفاده کنید.
وی ادامه داد: اسیدهای چرب ترانس موجود در روغنهای نباتی جامد احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی را افزایش میدهد بنابراین روغن جامد را از برنامه غذایی خود حذف کنید.
این کارشناس تغذیه اضافه کرد: در صورت استفاده از روغن نباتی جامد، در هنگام خرید به برچسب تغذیهای آن توجه کنید و روغنی را انتخاب کنید که اسید چرب ترانس و مجموع اسیدهای چرب اشباع آن کمتر باشد.
وی اضافه کرد: چربی موجود در ماهی از نوع چربیهای مفید است بنابراین دو بار در هفته ماهی مصرف کنید.
مغز دانههای گیاهی به مقدار مناسب مصرف کنید
وی بیان کرد: مغز دانههای گیاهی مانند گردو، بادام، پسته و فندق را به علت چربیهای مفید موجود در آنها به مقدار مناسب مصرف کنید.
کاوه ای تاکید کرد: در برنامه غذایی روزانه خود از گروههای اصلی مواد غذایی شامل نان و غلات، میوهها و سبزیها، شیر و لبنیات، گوشت، حبوبات، تخممرغ و مغز دانههای گیاهی استفاده کنید.
وی به بیان توصیه های تغذیه ای پرداخت و گفت: غذاهای آبپز، بخارپز، تنوری و کبابی بخورید و اگر میخواهید غذا را سرخ کنید از روغنمخصوص سرخکردن استفاده کنید، روغنهای نباتی مایع مصرف کنید، از انواع سبزیهای معطر، آبلیمو، آبغوره، سرکه، روغن زیتون و ماست کم چرب به عنوان طعمدهنده در انواع سالاد و غذاها استفاده کنید.
وی ادامه داد: از انواع لبنیات کمچرب استفاده کرده و گوشت لخم مصرف کنید و چربیهای قابل مشاهده گوشت را تا حد امکان جدا کنید و دور بریزید.
این کارشناس تغذیه بیان کرد: پوست و چربیهای قابل مشاهده گوشت و مرغ را قبل از پختن جدا کرده و از چاشنیهایی نظیر آبلیمو، آبغوره، لیموترش یا نارنج تازه استفاده کنید.
وی عنوان کرد: گوشت سفید و حبوبات را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید، از نانهای تهیه شده از آرد سبوسدار مانند نان سنگک و جو استفاده کنید، در صورت امکان بعد از ضد عفونی و شستشوی میوه، آن را با پوست مصرف کنید، از انواع تازه میوه و سبزیجات و به جای مصرف نوشابه های گازدار و آبمیوههای صنعتی از دوغ کمنمک بدون گاز و یا آب استفاده کنید.
وی در پایان توصیه کرد: کمتر از انواع شیرینی، کیک، شکلات، آبنبات و انواع دسرهای شیرین، انواع مربا، عسل، کره، خامه، سرشیر، انواع چیپسها، انواع سسهای چرب، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، کلهپاچه، مغز، دل و قلوه، انواع نوشابه، شربتها، آبمیوههای صنعتی و غذاهای آماده و کنسروی استفاده کنید.
نظر شما