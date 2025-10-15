آزاده امینیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چاقی تنها یک مشکل ظاهری و زیباییشناختی نیست بلکه مادر بسیاری از بیماریهای مزمن و پیچیده است که در حال حاضر به یک بحران بهداشتی در جهان تبدیل شده است.
وی ابراز کرد: در ایران، تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد از افراد به اضافهوزن و چاقی مبتلا هستند که معادل هر دو یا سه نفر یک نفر به این معضل دچار است. چاقی به علت سبک زندگی ناسالم، افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به یکی از علل اصلی این مشکل اشاره و تصریح کرد: سبک زندگی کمتحرک امروزی به خصوص در مشاغل اداری و محیطهای کاری، نقش زیادی در افزایش نرخ چاقی و اضافهوزن دارد. یکی از سادهترین راههای مقابله با این مشکل، افزایش فعالیت بدنی است. برای شروع میتوانیم حتی روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیادهروی داشته باشیم.
وی بر اهمیت اصلاح رژیم غذایی تأکید کرد و اظهار داشت: مواد غذایی شیرین و سرخشده مانند نوشابه و فستفودها، کالری بسیار بالایی دارند. مصرف روزانه یک قوطی نوشابه به معنی دریافت حدود ۱۳۰ کالری اضافی است که در یک سال میتواند بیش از ۶ کیلوگرم وزن اضافی به بدن اضافه کند.
امینیان فر ادامه داد: برای کنترل وزن، باید به کالری پنهان در مواد غذایی نیز توجه داشته باشیم. به عنوان مثال، آجیلها و لبنیات پرچرب، علیرغم سالم بودن، کالری بالایی دارند و میتوانند بدون آنکه فرد متوجه شود، به اضافهوزن منجر شوند.
وی در خصوص نحوه چیدن بشقاب غذا نیز خاطرنشان داد: بشقاب غذا باید به گونهای چیده شود که بیشتر از سبزیجات و منابع پروتئینی استفاده کنیم. به عنوان مثال، نصف بشقاب باید به سبزیجات اختصاص یابد تا احساس سیری بیشتری ایجاد شود. همچنین، مصرف کربوهیدراتها مانند برنج و سیبزمینی باید محدود شود تا از پرخوری جلوگیری شود.
متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان، با تاکید بر تحرک بدنی و رژیم غذایی، گفت: اصلاح سبک زندگی و تغییرات کوچک در رژیم غذایی میتواند به کاهش چاقی و بهبود کیفیت و سلامت زندگی کمک کند.
