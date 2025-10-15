دستگیری دو متخلف زنده گیر پرندگان شکاری در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: داز متخلفان دو بهله پرنده شکاری دلیجه، ۲۱ قطعه قمری، ۱۲ قطعه بلبل خرما و ۴۰ رشته تور صیادی کشف و ضبط شد.

کاظم شریفی افزود: ۱۴ باب کوخه نیز تخریب شد.