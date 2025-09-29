  1. ورزش
تنها شناگر المپیکی ایران در مسیر آماده سازی برای اعزام به ژاپن

تنها نماینده شنا ایران در بازی های المپیک ناشنوایان، تمریناتش را برای حضور در این بازی ها زیر نظر سرمربی تیم ملی دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، علی محمودی خلخالی که به عنوان تنها نماینده شنا ایران به مسئولان برگزاری بازی های المپیک ناشنوایان معرفی شده است، روز سه شنبه (۸ مهر) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم های ملی فدراسیون می شود تا یک روز بعد از آن دور جدید تمریناتش را آغاز کند.

این پنجمین اردوی این شناگر ناشنوا در مسیر آماده سازی برای المپیک ۲۰۲۵ است که تا ۱۷ مهر زیر نظر علیرضا ایزدی سرمربی تیم ملی پیگیری خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

