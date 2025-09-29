تنها شناگر المپیکی ایران در مسیر آماده سازی برای اعزام به ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، علی محمودی خلخالی که به عنوان تنها نماینده شنا ایران به مسئولان برگزاری بازی های المپیک ناشنوایان معرفی شده است، روز سه شنبه (۸ مهر) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم های ملی فدراسیون می شود تا یک روز بعد از آن دور جدید تمریناتش را آغاز کند.



این پنجمین اردوی این شناگر ناشنوا در مسیر آماده سازی برای المپیک ۲۰۲۵ است که تا ۱۷ مهر زیر نظر علیرضا ایزدی سرمربی تیم ملی پیگیری خواهد شد.



بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.