دنیامالی: واترپلو ایران می تواند قهرمان آسیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های آبی، در دیدار محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، تازه‌ترین وضعیت سه رشته‌ی شنا، شیرجه و واترپلو مورد بررسی قرار گرفت.

رضوانی در این نشست گزارشی از عملکرد تیم‌های ملی ارائه داد و به‌ویژه نتایج تنها شناگر اعزامی ایران به یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی آسیا را تشریح کرد. وی همچنین با اشاره به حضور تیم واترپلو در این رقابت‌ها، ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند جایگاهی درخور در سطح آسیا به دست آورد.

وزیر ورزش و جوانان پس از استماع گزارش، با ابراز خرسندی از نتایج اخیر شنا، اظهار داشت: باید روند رشد و توسعه این رشته با شتاب بیشتری دنبال شود تا این رشته هم به سبد مدال‌آوری ایران اضافه شود.

دکتر دنیامالی همچنین درباره ظرفیت‌های واترپلو گفت: در رقابت‌های قبلی، مسابقه ایران و چین را دنبال کردم؛ این رشته در ایران توانایی و ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند حتی در سطح آسیا به مقام قهرمانی دست یابد.

وی با اشاره به برخورداری فدراسیون ورزش‌های آبی از سه رشته، استمرار حمایت از این فدراسیون را در اعتبارات و منابع مورد تأکید قرار داد.

گفتنی است محمدعلی‌آبادی، نایب‌رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی، نیز در این جلسه حضور داشت.