تصادف مرگبار در پردیس یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: صبح امروز ساعت ۷:۵۱ دقیقه حادثه تصادف شدید در بزرگراه پردیس، ابتدای بزرگراه بابایی به سمت غرب، گزارش شد.

وی گفت: ۲ ایستگاه آتش‌نشانی به سرعت به محل اعزام شدند و طی ۳ دقیقه نیروها به صحنه رسیدند. در محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی سواری پرشیا با ۵ سرنشین مرد جوان (بین ۲۰ تا ۲۵ سال) به دلایل نامشخص با گاردریل‌ها و تیر برق فلزی برخورد کرده و پس از شکستن گاردریل و خسارت به تجهیزات بزرگراه، قسمتی از خودرو وارد لاین مقابل شده و با یک خودروی پژو ۲۰۷ که یک سرنشین خانم داشت برخورد کرد.

وی افزود: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، همه افراد از خودروها خارج شده بودند اما متأسفانه یک مرد ۲۲ ساله که در خودروی پرشیا بود به دلیل جراحات وارده جان خود را از دست داد. چهار مرد جوان دیگر در همان خودرو و خانم ۳۳ ساله سرنشین پژو ۲۰۷ مصدوم شدند که همگی به عوامل اورژانس تحویل داده شده و تحت درمان قرار گرفتند.

جلال ملکی در پایان گفت: محل حادثه تحویل عوامل انتظامی و پلیس راهور شد و عملیات آتش‌نشانی ساعت ۹:۱۸ دقیقه به پایان رسید.